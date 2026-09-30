Yangından etkilenen aileye Bilecik Gölpazarı'nda sosyal hizmet desteği sağlandı - Son Dakika
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Yangından etkilenen aileye Bilecik Gölpazarı'nda sosyal hizmet desteği sağlandı

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Yangından etkilenen aileye Bilecik Gölpazarı\'nda sosyal hizmet desteği sağlandı
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Bilecik Gölpazarı Kurşunlu köyünde yangından etkilenen aile, Aile ve Sosyal Hizmetler ekiplerince ziyaret edildi. Yetkililer aileye geçmiş olsun diledi; hayatını kaybeden vatandaşa rahmet dilendi. İhtiyaçlar değerlendirildi, sosyal hizmet desteği için çalışmalar sürecek.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yangından etkilenen aileye, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince destek sağlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde meydana gelen yangından etkilenen Hamdiye Erdönmez ve oğlu Fatih Erdönmez ile bir araya geldi. Aileye geçmiş olsun dileklerinin iletildiği buluşmada, yaşanan kayıp nedeniyle başsağlığı dilekleri de paylaşıldı. Ailenin ihtiyaçları hakkında görüşme gerçekleştirilirken, gerekli sosyal hizmet desteğinin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Yaşanan yangından etkilenen ailemizin yanında olmak, ihtiyaçlarını dinlemek ve gerekli desteği sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zor süreçte ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yangından etkilenen aileye Bilecik Gölpazarı'nda sosyal hizmet desteği sağlandı - Son Dakika
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