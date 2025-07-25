Yangınlar Kontrol Altına Alındı, Karabük'teki Yangın Devam Ediyor - Son Dakika
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Yangınlar Kontrol Altına Alındı, Karabük'teki Yangın Devam Ediyor

Yangınlar Kontrol Altına Alındı, Karabük\'teki Yangın Devam Ediyor
25.07.2025 20:36
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, Karabük yangının ise devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, Karabük yangının ise devam ettiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, "Herkes bu savaşta yeşil vatan için mücadele ediyor. Bu yangınlar da sönecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edeceklerini, dezenformasyonlara ise yanıt vermeyeceklerini söyledi. Yumaklı, yangınlarla mücadele sürerken bazı çevrelerce asılsız iddialar ortaya atıldığını belirterek, bunlara karşı kamuoyunun sağduyusuna güvendiklerini vurguladı. Bugünün yangın bilançosunu da paylaşan Bakan Yumaklı, toplam 73 yangına müdahale ettiklerini, buna göre 37'si ormanlık, 36'sı kırsal alanda olmak üzere çok sayıda yangınla eş zamanlı mücadele edildiğini bildirdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik Osmaneli'ye kadar uzanan Bozören yangını ile Doğançay ve Bayat'taki yangınların tamamen kontrol altına alındığını söyleyen Yumaklı, şehit verilen Eskişehir Seyitgazi-Afyonkarahisar hattındaki yangının da tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Bugün başlayan Mersin/ Anamur, Antalya/Aksu/ Kurşunlu ve Muğla/ Yatağan yangınlarının da kontrol altına alındığını açıklayan Yumaklı, Antalya/Muratpaşa/Güzeloba, Uşak/Sivaslı, Adana/ Kozan, Denizli/ Acıpayam ve Antalya/Alanya/ Söğüt yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Yumaklı, Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden iki ayrı yangına 2 uçak, 19 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale edildiğini söyledi.

"Herkes bu savaşta yeşil vatan için mücadele ediyor"

Yangınlarla mücadeleyi "savaş" olarak nitelendiren Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Yorulmayan, dinlenmeyen, acıkmayan, rüzgarla çok hızlı mesafe kat eden, sıcaklıkla güç toplayan bir düşman. Olağanüstü hava şartları yaşanıyor. Tüm zamanların sıcaklık rekoru bugün kırıldı. Maalesef bu sıcaklar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yayınladığı uyarıda hava sıcaklıklarının 10 derecenin üzerinde artacağı uyarısında bulundu. Halihazırda biz geçen seneki yangınlar gibi bir düşmanla değil, daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Böylesine bir düşmana karşı 2 asırlık tecrübesiyle orman teşkilatımız sürekli kendini geliştirerek mücadele ediyor. Sadece orman teşkilatımız değil; devletimizin tüm kurumları, yerel yönetimler, gönüllülerimiz herkes bu savaşta yeşil vatan için mücadele ediyor. Bu yangınlar da sönecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Yumaklı, yangınların söneceğini ve yanan her alanın yeniden ağaçlandırılacağını vurguladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yangınlar Kontrol Altına Alındı, Karabük'teki Yangın Devam Ediyor - Son Dakika

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