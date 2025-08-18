Yapay Zeka ile Toplumsal Bilinçlenme Projesi İmzalandı

TURANELİ Gençlik, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan 'Farklı Meslek Gruplarında Yapay Zeka Uygulamaları ile Toplumsal Bilinçlenme ve Dayanışma' projesinin protokolü, Niğde Valiliği'nde düzenlenen törenle imzalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı PRODES programı kapsamında kabul edilen proje için gerçekleştirilen imza törenine; Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İbrahim Say, TURANELİ Gençlik, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Hakan Severcan ve Başkan Yardımcısı Mahmut Polat katıldı. Proje; farklı meslek gruplarında yer alan katılımcıların yapay zeka uygulamalarını etkin şekilde kullanarak sosyal sorunlara yönelik çözüm geliştirme kapasitelerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Bu kapsamda aile kurumunun ve değerlerinin korunması, madde bağımlılığı ile mücadele, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile afet bilincinin geliştirilmesi gibi konularda örnek uygulamalar hayata geçirilecek. - NİĞDE