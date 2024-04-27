Yaralı şahin koruma altına alındı
MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde yaralı bir şahini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yaralı şahine ilk müdahalede bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yaralı şahin koruma altına alındı.
Son Dakika › Yerel › Yaralı şahin koruma altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?