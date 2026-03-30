Kazada hayatını kaybeden Yaren, Bodrum'da anıldı - Son Dakika
Kazada hayatını kaybeden Yaren, Bodrum'da anıldı

Kazada hayatını kaybeden Yaren, Bodrum\'da anıldı
30.03.2026 20:22  Güncelleme: 20:24
Kayseri'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yaren Mercan, Bodrum'da düzenlenen anma töreni ile yad edildi. Ailesi ve arkadaşları, trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratma çağrısında bulundu.

Kayseri'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Yaren Mercan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

19 Mart'ta Kayseri'nin Talas ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan (22) yaşamını yitirdi. Yaren'in ablası Büşra Mercan'ın Bodrum'da hemşirelik yaptığı, babası Uzman Jandarma Mehmet Mercan'ın da Muğla'da görev yaptığı öğrenildi. Yaren, Bodrum Belediye Meydanı'nda sevenleri tarafından düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşma yapan Yaren'in ablası Büşra Mercan, "Biz bugün onun bir sürü başladığı ve bitiremediği projeyi konuşmak yerine, onun ruhunu şad edip anma törenini yapıyoruz. Kendisi sırf pediatri sınavı vardı diye bayramda buraya gelmedi. Bayram akşamı beraber yemek yiyecektik. Alkollü bir canavar onun, ilmek ilmek ailesinin, bizim verdiğimiz emekleri elimizden aldı. Başka Yarenler ölmesin. Sürücünün tutuklanması bile çok zor oldu. Biz en ağır cezayı almasını ve cinayetten yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Ardından Yaren'in arkadaşları Yağmur Ece Metin ile Umut Güvercin basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Kayseri'de yitirdiğimiz Yaren'i bu yüzden burada, ailesinin yaşadığı Bodrum'da anmak istedik. Onu iki satırlık bir haberden ibaret bırakmak istemedik. Yaren'imiz Kayseri'de eğitim alsa da babası Mehmet Bey Muğla'da görev yapıyor. Burada da yüz binlerce motosiklet kullanıcısı var, tıpkı Yaren gibi. Onların yanında olmak ve bir farkındalık oluşturmak istedik. Yaren Mercan, kısa ömründe nice doğum gününü Bodrum'da geçirdi. Ailesiyle, arkadaşlarıyla burayı çok sevdi. Daha nice doğum günleri olabilirdi ama artık biz onu anıyoruz. Başka Yarenler kurban olmasın. Başka ailelerin yüreği yanmasın. Çok şey istemiyoruz: Önce kendimize, sonra birbirimize saygı gösterelim. Unutmayın, trafik kuralları yakalanmamak için değil, yaşatmak için vardır" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Kayseri, Trafik, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazada hayatını kaybeden Yaren, Bodrum'da anıldı - Son Dakika

Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Yere yığılıp fenalaşan Lucescu’dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı... Yere yığılıp fenalaşan Lucescu'dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı...
İsrail Meclisinde İran korkusu Apar topar sığınaklara kaçtılar İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
Çin’den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı Çin'den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba

20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
19:55
Türkiye’ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
19:51
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası’na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
19:38
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO’dan açıklama
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama
18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:38
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
SON DAKİKA: Kazada hayatını kaybeden Yaren, Bodrum'da anıldı - Son Dakika
Advertisement
