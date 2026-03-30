Kazada hayatını kaybeden Yaren, Bodrum\'da anıldı

Kayseri'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Yaren Mercan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

19 Mart'ta Kayseri'nin Talas ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan (22) yaşamını yitirdi. Yaren'in ablası Büşra Mercan'ın Bodrum'da hemşirelik yaptığı, babası Uzman Jandarma Mehmet Mercan'ın da Muğla'da görev yaptığı öğrenildi. Yaren, Bodrum Belediye Meydanı'nda sevenleri tarafından düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşma yapan Yaren'in ablası Büşra Mercan, "Biz bugün onun bir sürü başladığı ve bitiremediği projeyi konuşmak yerine, onun ruhunu şad edip anma törenini yapıyoruz. Kendisi sırf pediatri sınavı vardı diye bayramda buraya gelmedi. Bayram akşamı beraber yemek yiyecektik. Alkollü bir canavar onun, ilmek ilmek ailesinin, bizim verdiğimiz emekleri elimizden aldı. Başka Yarenler ölmesin. Sürücünün tutuklanması bile çok zor oldu. Biz en ağır cezayı almasını ve cinayetten yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Ardından Yaren'in arkadaşları Yağmur Ece Metin ile Umut Güvercin basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Kayseri'de yitirdiğimiz Yaren'i bu yüzden burada, ailesinin yaşadığı Bodrum'da anmak istedik. Onu iki satırlık bir haberden ibaret bırakmak istemedik. Yaren'imiz Kayseri'de eğitim alsa da babası Mehmet Bey Muğla'da görev yapıyor. Burada da yüz binlerce motosiklet kullanıcısı var, tıpkı Yaren gibi. Onların yanında olmak ve bir farkındalık oluşturmak istedik. Yaren Mercan, kısa ömründe nice doğum gününü Bodrum'da geçirdi. Ailesiyle, arkadaşlarıyla burayı çok sevdi. Daha nice doğum günleri olabilirdi ama artık biz onu anıyoruz. Başka Yarenler kurban olmasın. Başka ailelerin yüreği yanmasın. Çok şey istemiyoruz: Önce kendimize, sonra birbirimize saygı gösterelim. Unutmayın, trafik kuralları yakalanmamak için değil, yaşatmak için vardır" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA