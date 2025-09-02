Yargıtay'dan Boşanma Davası Kararı - Son Dakika
Yargıtay'dan Boşanma Davası Kararı

02.09.2025 10:22
Yargıtay, kadının rızası dışında evden ayrılmasının boşanma sebebi olamayacağına hükmetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek emsal bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının uzun süreli olarak erkeğin bilgi ve rızası dışında aile konutundan ayrılması erkek eş için evliliğin temelinden sarsılması sebebi olamaz dedi.

"EŞİM BİLGİM DIŞINDA EVDEN GİDİYOR" DEDİ, MAHEKEMEYE BAŞVURDU

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Nazilli'de görülen ve karşılıklı olarak açılan boşanma davasında, istinaf incelemesi neticesinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasını, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesi gereği, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olarak görerek, erkek eş tarafından açılan boşanma davasının kabulüne karar verdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararı, kadın eş vekili tarafından temyiz edildi.

YARGITAY "EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMELDEN SARSMAZ" DEDİ

Temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasının, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesi gereği, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olmadığını ayrıca erkek eş tarafından terke dayalı açılmış bir boşanma davası bulunmadığından, erkek eş tarafından açılan boşanma davasına ilişkin hükmün bozulmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

