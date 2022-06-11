Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu - Son Dakika
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Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu

11.06.2022 10:40
Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu

DÜZCE (İHA) – AFAD ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Kastamonu gençlik kampında düzenlenen Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğine katılan Düzce Üniversitesi öğrencileri, Vali Cevdet Atay ile buluştu.

DÜZCE (İHA) – AFAD ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Kastamonu gençlik kampında düzenlenen Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğine katılan Düzce Üniversitesi öğrencileri, Vali Cevdet Atay ile buluştu.

AFAD'ın Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliği çerçevesinde, "Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması", "Afet ve Gönüllülük Konulu Fotoğraf Yarışması" ve "Liseler Arası Afetler Konulu Kompozisyon ile Afetlerde Gönüllülük Konulu Resim Yarışmasında" Düzce Üniversitesi'nden de öğrenciler katılım sağladı. 25 ildeki 32 üniversitede öğrenim gören toplam 448 öğrencinin katıldığı Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışmasının ardından ile dönen üniversite öğrencileri Vali Cevdet Atay ile bir araya geldi. Yaptıkları çalışmalar hakkında öğrenciler Atay'a bilgiler verdi. - DÜZCE

Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu
Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu
Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu
Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu
Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu
Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu

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Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Kastamonu, gençlik, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu - Son Dakika

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