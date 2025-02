Yarıyıl Tatilinde Muradiye Şelalesi\'ne Akın

Yerel

Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi'ne akın etti.

İlçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Muradiye Şelalesi yaz-kış misafir ağırlamaya devam ediyor. Pazartesi sona erecek yarıyıl tatili öncesi aileler çocuklarıyla iyi zaman geçirebilmek için şelaleye akın etti. Buz sarkıntılarının görsel şölen oluşturduğu şelale çevresinde aileler fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. İHA muhabirine konuşan ebeveynler yarıyıl tatilinin sona ermesiyle çocukların tekrar eğitime başlayacağı ve bu nedenle iyi zaman geçirilebilmek için şelaleyi ziyaret etmek istediklerini söyledi. Şelalenin her mevsim farklı bir görsel şölen oluşturduğunu söyleyen Şehriban Bulut, "Hafta sonunu değerlendirmek için buraya geldik. Yaz-kış fark etmez, her türlü çok güzel. Gelmek isteyenleri bekleriz" dedi. Adem Eminoğlu da fırsat buldukça buraya geldiklerini ifade ederek, "Hafta sonları ve tatillerde şelaleye gelip dinleniyoruz. İlçemizin ve bölgemizin en güzel yerlerinden biri. Stres atmak için harika bir ortam sunuyor. Kış mevsimindeyiz, ancak bu yıl yeterince kar yağmadığı için manzara beklediğimiz kadar etkileyici değil. Yine de her mevsim güzel" diye konuştu.

"Turizm potansiyeli artırılmalı"

Şelalenin her zaman ziyaretçilerle dolup taştığını belirten Eminoğlu, " Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından buraya gelenler var. Fotoğraf çekip gezmeyi çok seviyorlar. Umarım ilerleyen zamanlarda burası daha da gelişir, daha iyi restoranlar ve konaklama alanları yapılır. Böylece turizm canlanır ve hem ülkemiz hem de ilçemiz ekonomisine katkı sağlanır" şeklinde konuştu.

Yarıyıl tatilinde keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden öğrenciler ise şelaleye geldikleri için mutlu olduklarını, pazartesi ders başı yapacaklarını söyledi. - VAN