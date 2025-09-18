Yaşayan kahramanlar anılacak - Son Dakika
Yaşayan kahramanlar anılacak
18.09.2025 12:42
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gazilerimiz; gövdesini siper ederek bu toprakları vatan yapan, bugün özgürce nefes almamızı sağlayan yaşayan kahramanlarımızdır" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kıyışkan, yayımladığı mesajında, vatan uğruna canını ortaya koymuş tüm kahraman gazilerin onur gününü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Gaziliğin sadece bir unvan olmadığını vurgulayan Kıyışkan, "Gazilik; Türk milletinin bin yıllık tarihinden süzülüp gelen imanın, cesaretin ve fedakarlığın zirvesidir. 1071'de Malazgirt'te, 1453'te İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da olduğu gibi bugün de terörle mücadelede aynı inançla destan yazan kahramanlarımızın adıdır gazi" ifadelerini kullandı.

19 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, TBMM tarafından Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanı verildiğini hatırlatan Kıyışkan, bu tarihin sadece Atatürk'e verilen bir onur değil, tüm gazilerin şeref ve kahramanlığının sembolü olduğunu söyledi.

Kıyışkan açıklamasında şunları kaydetti: "Gazilerimiz; gövdesini siper ederek bu toprakları vatan yapan, bugün özgürce nefes almamızı sağlayan yaşayan kahramanlarımızdır. Onlar, sadece cephede değil, hayatın her safhasında taşıdıkları izlerle milletimizin gönlünde silinmez bir yer edinmiştir. Gazilik, savaş sonrası yaşanan zorluklara, yaralara, acılara rağmen dimdik ayakta kalmanın, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutmanın adıdır. Bizlere düşen görev, şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin kutsal emanetine sahip çıkmaktır."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnet ve şükranla andıklarını belirten Kıyışkan, hayatta olan gazilere ise sağlık ve huzur dolu ömürler diledi.

Gaziler Günü Manisa'da törenlerle kutlanacak

19 Eylül Gaziler Günü, Manisa'da düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Program sabah saat 09.15'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayacak "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" ile başlayacak olan programda yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Saat 10.00'da başlayacak törende; Valilik, Garnizon Komutanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi dernekleri tarafından çelenk sunulacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Türk bayrağı göndere çekilecek. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Aptullah Karakaş günün anlam ve önemine dair konuşma yapacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenecek öğrenciler şiir okuyacak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi de bir gösteri sunacak.

Törenin ardından saat 10.30'da Manisa Şehit ve Gazi Dernek Başkanları valilik makamında ağırlanacak ve program, 12.30'da Hatuniye Camisi'nde okutulacak Mevlid-i Şerif ve ikram dağıtımıyla devam edecek.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından da sabah 09.00'da vefat eden gaziler için lokma hayrı düzenlenecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

