Yatağan'daki Gündüz Bakımevi Açılıyor - Son Dakika
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Yatağan'daki Gündüz Bakımevi Açılıyor

Yatağan\'daki Gündüz Bakımevi Açılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinde çalışmaları tamamlanan Emin Eller Gündüz Bakımevi'ni açıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden biri olan Gündüz Bakımevi, Yatağan ilçesinde hayata geçirildi ve 40 çocuk kapasiteli olacak. Bakımevi, çocuklara gelişim dönemlerine uygun eğitimler sunacak.

07.09.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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Yatağan'daki Gündüz Bakımevi açılıyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinde çalışmaları tamamlanan Emin Eller Gündüz Bakımevi'ni açıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras seçim vaatlerinden birini daha hayata geçiriyor. İl genelinde Gündüz Bakımevi açacaklarının sözünü veren Başkan Aras'ın vaadi Yatağan ilçesinde hayata geçirildi ve 40 çocuk kapasiteli Gündüz Bakımevi'nin çalışmaları tamamlandı. Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi içerisinde hayata geçirilen Emin Eller Gündüz Bakımevi için ön talep başvuruları başladı. Gündüz Bakımevi'ne ön talep için velilerin https://anket.mugla.bel.tr/index.php/916628'lang=tr adresindeki ön talep formunu doldurmaları yeterli olacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden sonra hayata geçirilen ilk Gündüz Bakımevi olan Yatağan Emin Eller Gündüz Bakımevi 40 çocuk kapasiteli olacak ve 25-66 aylık çocuklara gelişim dönemlerine uygun eğitimler verecek. Eğitim çalışmalarında; Akıl oyunları çalışmaları, Değerler eğitimi, İngilizce eğitimi, drama çalışmaları, Müzik ve ritim çalışmaları, Matematik-resim ve sanat etkinlikleri, Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve Sosyal etkinlikler olacak. Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde 20'şer kişilik iki sınıf, geniş bir bahçe ve oyun alanları bulunuyor. Yatağan Emin Eller Gündüz Bakımevi Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye ve Menteşe ilçelerindeki Gündüz Bakımevlerinden sonra üçüncü olacak.

Başkan Aras; "Gündüz Bakımevimiz annelerimiz ve en değerli varlıkları evlatları için hazır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras artan nüfusa paralel olarak aileler için Gündüz Bakımevleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çok önemli olduğunu söyledi ve Yatağan ilçesinde hayata geçirdikleri Gündüz Bakımevi'ne kısa sürede yenilerini ekleyeceklerini belirtti.

Başkan Aras; "Muğlamızın 13 ilçesinde tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Özellikle çalışan annelerimiz için en değerli varlıkları çocuklarını bırakacakları Gündüz Bakımevleri'ni çok önemsiyoruz. Seçimlerde de il genelinde Gündüz Bakımevleri açacağımızın sözünü vermiştik. Yatağan ilçemizde Emin Eller Gündüz Bakımevi'mizi açıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda kaliteli zaman geçirmesini sağlamak için oyun terapileriyle, ailelerin katılımıyla çocuklarımızın gelişimini destekleyen programlar uygulayacağız. Amacımız, cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, haklarını bilen, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, iletişim becerileri kuvvetli, çevre ve toplum bilinci yüksek, girişimci, özgüvenli, vicdanlı, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yatağan'daki Gündüz Bakımevi Açılıyor - Son Dakika

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