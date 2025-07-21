Yavru Kedi 7 Gün Sonra Kurtarıldı - Son Dakika
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Yavru Kedi 7 Gün Sonra Kurtarıldı

Yavru Kedi 7 Gün Sonra Kurtarıldı
21.07.2025 10:32
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Kocaeli'de drenaj borusunda mahsur kalan yavru kedi, AKUT'un çabasıyla 168 saat sonra kurtarıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 7 gün boyunca drenaj borusunda mahsur kalan yavru kedi için mahalleli seferber oldu. Vatandaşların beton kırıcıyla başlattığı, elleriyle sürdürdüğü kazı çalışmalarına son noktayı AKUT koydu. Yoğun çabanın ardından, 168 saatin sonunda gökyüzünü yeniden gören yavru kediye "Akut" ismi verildi.

Barbaros Mahallesi Köşem Sokak'ta bir apartmanın bahçesinde Sevilay Tosun ve kardeşi Yılmaz Tosun'un beslediği iki yavru kediden biri, 7 gün önce drenaj borusuna girdi.

Tosun kardeşler, kedinin boruya girdiğini fark ettikten sonra kendi imkanlarıyla kurtarma girişimlerinde bulundu. Kedilerden biri 4 gün sonra kendi kendine çıkmayı başarırken, diğeri içeride mahsur kaldı. Tosun kardeşlerin yardımına ilk koşanlar, mahalle sakinleri oldu.

Mahalle sakinlerinden Recep Yıldız ve Fatih Kamurcuk, beton kırıcı kullanarak drenaj borusunun çevresinde kazı çalışması başlattı. Çalışmalar, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'de başladı ve pazar günü gece 03.00'e kadar sürdü. Çalışmalara itfaiye ekipleri de katılarak kamera ile boru hattını inceledi.

Sıcak havada kan ter içinde kalan vatandaşlara, diğer mahalle sakinleri soğuk içecek ve havlu desteğiyle yardımcı oldu. Tüm çabaların sonucunda kedinin yerini tespit eden vatandaşlar, doğrudan ulaşamadı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmaları meraklı gözlerle takip eden 10 yaşındaki Ayaz Yıldız, "Borunun önüne kedinin seveceği türden yiyecekler de koyduk ama çıkamadı. Hiç durmadan burada çalışma yapıyoruz" diyerek seferberliği özetledi. Ancak tüm çabalara rağmen kediye ulaşılamadı.

AKUT ekibi 2,5 metre derinlikte kediye ulaştı

Yardım çağrısı üzerine dün saat 15.00 sıralarında olay yerine AKUT Kocaeli ekibi sevk edildi. Vatandaşların başlattığı kazı alanında çalışmalarını yoğunlaştıran 6 kişilik AKUT ekibi, yaklaşık 4 saat süren titiz bir operasyonun ardından 2,5 metre derinlikteki drenaj borusunun içindeki kediye ulaşmayı başardı.

"Görevimiz bu, ne mutlu bize"

AKUT Kocaeli ekibinden Bülent Şentürk, yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.00'te 7 gündür drenaj borusunda mahsur kalan kedi için çağrı aldık. 6 arkadaşımızla olay yerine geldik. Daha önce burada çalışma yapmışlar ama başaramamışlar, bizden destek istediler. Biz de elimizden gelen her şeyi yaparak, 2,5 metre aşağı indik. Drenaj borusundaki yavru kedimizi dışarıya çıkardık. Burada 4 saatte kediye ulaştık. Görevimiz bu, ne mutlu bize" dedi.

Kurtarılan kediye "Akut" adı verildi

Sevilay Tosun, büyük bir sevinç yaşadıklarını belirterek, "İyi ki varsınız, bu canı kurtardınız. Bir haftadır borudaydı. Allah sizden razı olsun. Çok uğraştık. Her yere başvurduk, fazla ilgilenen olmadı. AKUT ekibimizden Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kediye 'Akut' ismini koyduk, bu güzelliği onlara borçluyuz" şeklinde konuştu.

Yılmaz Tosun da AKUT ekibine minnettarlığını dile getirerek, "Onlardan Allah razı olsun. Kimler geldiyse uğraşmak istemedi. Umursamadılar ama bu bir can. AKUT'tan Allah razı olsun. Bu işin sonunu getirdiler" ifadelerini kullandı.

Günlerdir kediden gelecek iyi bir haberi beklediklerini söyleyen mahalle sakini Hilal Yıldız ise "Burada günlerdir yoğun bir mücadele verildi. Mahalle sakinleri olarak kediyi çıkarmak için çok uğraştık. Bu işe el uzatan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Sağlık durumu iyi olan ve "Akut" adı verilen yavru kedi, Tosun kardeşlere teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yavru Kedi 7 Gün Sonra Kurtarıldı - Son Dakika

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