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Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı - Son Dakika

Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı

27.11.2021 09:30

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Sındırgı Belediyesi arasında kardeşlik köprüleri güçleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Sındırgı Belediyesi arasında kardeşlik köprüleri güçleniyor. Kuzey Kıbrıs'tan Sındırgı'ya ziyarete gelen muhtarlar ilçenin doğal güzellikler ve yatırımlar karşısında hayranlıklarını gizlemediler.

Aslen Sındırgılı olan ve 31 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Mevlevi Köyü muhtarı İsmail Ayyıldız ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş arasında başlayan işbirliği yavru vatan Kıbrıs'ın tamamına yayılıyor. Sındırgı lavantası ile başlayan işbirliği inceleme gezilerine dönüştü. Kıbrıs Mevlevi köyünde yetiştirilmek üzere Sındırgı'dan gönderilen lavanta kökleri ile burada da bir kardeşlik bahçesi kuruldu. Kardeşlik ilişkilerini geliştirmek karşılıklı bilgi alışverişini arttırmak adına Sındırgı'dan Kıbrıs'a mahalle muhtarları, meclis üyeleri, belediye personeli gibi farklı gruplarla inceleme gezileri düzenlenmiş KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa Belediyesi ve mahalle muhtarları ile görüşmeler yapılmıştı.

KKTC Muhtarları adına belediyeciliği ve muhtarlar arasındaki işbirliğinin nasıl gerçekleştirildiğini öğrenmek için temsilci muhtarlar da Sındırgı ziyaretinde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'ı, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ı da makamında ziyaret eden muhtarlar, Balıkesir'i ve Sındırgı'yı dolaşarak yatırımları ve çalışmaları incelediler.

Özellikle dikkat çeken yer ise Balkuru Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi oldu. Kıbrıs'taki ürünlerin de bu tesis te kurutulması adına da görüşmeler devam ediyor.

"Güzelyurt bölgesinde Gayretköy muhtarıyım. 3-4 gündür Türkiye'deyim. Türkiye'mizi gezdik, Sındırgımızı gezdik. Çok güzel şeyler gördük. İnanılmaz Güzel. Belediye Başkanımızın inanılmaz dokunuşlarının olduğunu gördük. Yani kıt kanaat imkanlarla çok şeyler olduğunu gördük. " şeklinde konuşurken Boğaziçi muhtarı Eniz Akşahin ise "Sayın Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'a, Kaymakamımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere yardımcı olduğu için buraları gezdirdikleri için ve buradaki ekibin bizlere burayı tanıttıkları ve buradaki yapılan her şeyi gördüğümüz için tekrardan herkese teşekkür ederim" dedi.

Sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağını halka nasıl dokunduğunu canlı olarak gördüklerini belirten Sipahi Köyü Muhtarı Göksal Hacıhasanoğlu "Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden, Anavatanımız Türkiye de Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Sındırgı Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş'ın davetlisi olarak Sındırgı Belediyesinde 4 gün konaklama ve buradaki yerel, kültürel faaliyetlerde bulunduk, temaslarda bulunduk. Başkanımızın yapmış olduğu sosyal aktiviteler ve halkına yapmış olduğu diğer yatırımları yerinde inceleme şansı bulduk. Hakikaten sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağını halka nasıl dokunabileceğini burada kendi gözlerimizle görme şansımız oldu" dedi.

Yayla Muhtarı Murat Rüstemoğlu, "Sındırgı'ya geldiğimiz günden beri Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Sındırgı halkına da çok teşekkür ederiz. Bizi çok iyi karşıladılar. Misafirperver. Herkese iyi günler dileriz. Gördüğümüz şeyleri de Sındırgıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde vatandaşlarımıza anlatacağız" sözlerine yer verdi.

Kıbrıs Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, "Yaklaşık 4 gün var Sındırgı ilçesindeyiz. Biz buraya incelemelerde, Belediyeciliğin nasıl çalıştığını, muhtarlarımızla birlikte neler yaptığını ve Belediyeyi tarihi ve güzel dokunuşlarını ziyaret için gelmiştik. Geldiğimiz saatten beri öncelikle sayın Ekrem Yavaş başkanıma, bütün ekibine bizlere göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Sındırgı halkına çok teşekkür ederim. İnşallah bu ilişkilerimiz daha çok pekiştirip hep birlikte daha güzel günlere yelken açacağız" dedi.

Aslen Sındırgılı olan 31 yıldır Kıbrıs' ta yaşayan Mevlevi Muhtarı İsmail Ayyıldız, "31 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşıyorum. Bizler bilgi birikimini yerinde bulduğumuz yatırımların çalışmaların tam zamanında ve nokta olarak yapıldığını gördüğümüz ve kendimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde rol model olarak aldığım Sayın Ekrem Yavaş Beyefendiyi arkadaşlarımla beraber ziyarete geldik. Bu ziyarette Sayın Başkanımın ve ekibinin misafirleri sahiplenmesi bizlere bilgi aktarımı çok memnun etti. Bu arada ekibiyle beraber Büyükşehir Belediye Başkanımızı Yücel Yılmaz Beyefendiyi, Zafer Oktay kaymakamımızı diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili ziyaretlerimizi yaptık. Biz hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri Sındırgımızda Balıkesir'imiz de en iyi şekilde ağırladılar. Kendilerine minnettarız" dedi.

Sındırgı Muhtarlar Derneği ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile ağırlanan muhtarlar Türkiye'nin güzelliklerle dolu olduğunu, bazı konularda yanlış tanıdıklarını da belirtti. - BALIKESİR

Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı
Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı
Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı
Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı
Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı
Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı
Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı
Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı
Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı

Ekrem Yavaş, Kıbrıs, Vatan, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı - Son Dakika


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