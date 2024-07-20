Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü Antalya'da kutlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü Antalya'da kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yıldönümü Antalya\'da kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü, Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Vali Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türklerinin baskı ve zulümlerden kurtarıldığını ve Kıbrıs'ın Türk dünyası için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, KKTC'yi bizlere hediye eden herkesi şükranla anarak teşekkür etti.

20.07.2024 12:44  Güncelleme: 12:49
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılan Vali Hulusi Şahin, "Kıbrıs Türkünün davası bütün Türk dünyasının davasıdır" dedi.

Rumların baskı, zulüm ve katliamlarına maruz kalan Kıbrıs Türklerini içinde bulundukları zor durumdan kurtarmak ve adaya barış getirmek için TSK tarafından 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

"Barış harekatı olmasaydı Kıbrıs Türklüğü yok edilecekti"

Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Kıbrıs Türklüğünü yok etme senaryosu daha önce başka yerlerde işleme konulmuş bir senaryodur. Girit adası bir Türk yurdu iken, Girit Müslümanları ve Girit Türkleri sistemli bir şekilde yok edildiler. 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen barış harekatı olmasaydı Kıbrıs Türkleri içinde aynı senaryo uygulanacaktı" dedi.

"Ülkemiz ve Türk dünyası var oldukça KKTC'de var olacak"

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyası var oldukça KKTC'nin de var olacağını vurgulayan Vali Şahin, "Kıbrıs için canımızı ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin en ufak şüphesi olmasın. KKTC ve Kıbrıs Türkleri bizim için çok önemli. Kıbrıs doğal bir uçak gemisi gibi Doğu Akdeniz'de varlığını sürdürüyor. Kıbrıs'a sahip olmayan Anadolu'da rahat oturamaz. Kıbrıs davası aynı zamanda Anadolu davasıdır" dedi.

"KKTC'yi bizlere hediye eden herkesi şükranla anıyorum"

Vali Şahin, başta KKTC için hayatını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, KKTC eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük'ü, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit'i, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ve dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü rahmetle ve şükranla anarak, "Büyük insanlar büyük ve zor kararlar verebilen insanlardır. Kıbrıs Türklüğünün yok olmasını engelleyen ve bizlere KKTC'yi hediye eden herkese şükran borçluyuz" dedi.

Konuşmasının sonunda Vali Şahin, törenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti. Törende, Vali Şahin'e, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Kaymakamlar, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Reha Erpek, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yarbay Tolga Coşkun, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Albay Mehmet Kayhan, kamu kurumlarının müdürleri, gaziler, AESOB başkanı Adlıhan Dere, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü Antalya'da kutlandı - Son Dakika

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