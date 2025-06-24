Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 38
Antalya: Az bulutlu ve açık37
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Yaz sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alıyor - Son Dakika
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