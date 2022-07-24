7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, enfeksiyon nedeniyle bir aydır müşahede altında tutulduğu Ankara Cebeci'deki Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde82 yaşındaki yaşında hayatını kaybetmişti. 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl Kovid-19'a yakalanmış veiki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, yazar İskender Pala katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katılanlara hitap ederek şunları söyledi:

"Şu anda hakka uğurlamakta olduğumuz Özdenören ağabeyimizle ilgili Diyanet İşleri Başkanım gereğini yaptı. Bizler gerek köşe yazıları ile gerek tüm eserleri ile yakın dostluğumuzda Rasim ağabeyimiz '7 Güzel Adam'ın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Rasim ağabeyimizi hakka uğurluyoruz. Çok farklı bir insan. Adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir yeri olan bir insan"