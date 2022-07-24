7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi

24.07.2022 17:49

Hayatını kaybeden 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören, Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Cenaze namazına katılanlara hitap eden Erdoğan, "Bizler gerek köşe yazıları ile gerek tüm eserleri ile yakın dostluğumuzda Rasim ağabeyimiz '7 Güzel Adam'ın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Rasim ağabeyimizi hakka uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, enfeksiyon nedeniyle bir aydır müşahede altında tutulduğu Ankara Cebeci'deki Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde82 yaşındaki yaşında hayatını kaybetmişti. 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl Kovid-19'a yakalanmış veiki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, yazar İskender Pala katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katılanlara hitap ederek şunları söyledi:

"Şu anda hakka uğurlamakta olduğumuz Özdenören ağabeyimizle ilgili Diyanet İşleri Başkanım gereğini yaptı. Bizler gerek köşe yazıları ile gerek tüm eserleri ile yakın dostluğumuzda Rasim ağabeyimiz '7 Güzel Adam'ın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Rasim ağabeyimizi hakka uğurluyoruz. Çok farklı bir insan. Adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir yeri olan bir insan"

YORUMLAR
500
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZAR RASİM ÖZDENÖREN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZAR RASİM ÖZDENÖREN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZAR RASİM ÖZDENÖREN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZAR RASİM ÖZDENÖREN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Kaynak: İHA

Eyüp Sultan Camii, Rasim Özdenören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 19:07:32. #1.13#
SON DAKİKA: 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement