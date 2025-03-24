YEDAŞ'tan Yaşlılara Saygı Ziyareti - Son Dakika
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YEDAŞ'tan Yaşlılara Saygı Ziyareti

YEDAŞ\'tan Yaşlılara Saygı Ziyareti

YEDAŞ, Yaşlılara Saygı Haftası'nda huzurevlerini ziyaret ederek toplumsal değerleri ön plana çıkardı.

24.03.2025 10:17
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YEDAŞ, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde huzurevi ziyaretleri gerçekleştirdi. Genel Müdür Yunus Emre Bilgi, "Toplumsal değerlerimize sahip çıkmak, bizim için büyük bir sorumluluk" dedi.

YEDAŞ, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde bulunan huzurevlerini ziyaret etti. Şirketin Samsun Bölge Müdürü Emin Uğur Asan, Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu, Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk, Amasya Bölge Müdürü Niyazi Bilgi ve Çorum Bölge Müdürü Onur Akyazıcı'nın katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerde, huzurevi sakinleriyle bir araya gelindi. Huzurevi sakinleri, çalışanları sıcak bir gülümsemeyle karşıladı. Ziyaretlerde uzun süre sohbet edilerek onların anıları ve yaşam tecrübeleri dinlendi.

"Huzurevlerinde sosyal etkileşim güçlendirildi"

Küçük hediyeler takdim edilerek huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüm oluşturulurken, onlarla keyifli vakit geçirildi. Huzurevi yetkilileri gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Bu ziyaretler, huzurevi sakinleriyle kurulan bağların güçlenmesine yönelik farkındalık oluşturdu. YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplumsal değerlerimize sahip çıkmak, bizim için büyük bir sorumluluk. Bu ziyaretlerle onların hayatlarına küçük de olsa bir dokunuş yapabiliyorsak, bizim için en büyük mutluluk budur. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, gelecek yıllarda da bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Şirket yetkilileri, bu ziyaretleri her yıl düzenli olarak gerçekleştireceklerini belirtti. Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, toplumun her kesimi için bir farkındalık olarak değerlendirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel YEDAŞ'tan Yaşlılara Saygı Ziyareti - Son Dakika

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