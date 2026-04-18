Yelda Güler: Gaziantep\'in Tek Kadın Ciğer Ustası

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Yelda Güler, ilçenin tek kadın ciğer ustası olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 8 yıl önce eşinin desteğiyle iş hayatına adım atan Yelda Güler, bugün kebap ve ciğer üzerine kurulu işletmesinde hem patronluk hem de ustalık yapıyor. Erkek egemen bir sektör olarak bilinen kebapçılıkta gösterdiği başarıyla adından söz ettiren Güler, özellikle ciğer konusundaki ustalığıyla müşterilerden tam not alıyor.

Birçok kadına da ilham kaynağı oluyor

Eşinin kesimhanede çalışarak temin ettiği taze ürünleri kendi elleriyle hazırlayan Güler, şişleme, pişirme ve servis aşamalarının tamamını titizlikle yürütüyor. İşletmede müşteri ilişkilerinden mutfak hazırlıklarına kadar her detayla birebir ilgilenen Güler, ailesinin de desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor. İş hayatına başlamadan önce çekingen bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Güler, zamanla özgüven kazandığını ve bugün bulunduğu noktaya kendi emeğiyle ulaştığını belirtti. İlçede kadınların iş hayatına katılımına öncülük eden isimlerden biri olarak gösterilen Güler, birçok kadına da ilham kaynağı oluyor.

"8 yıl önce ev hanımıydım, şimdi ciğer ustası"

Mesleğe başlama hikayesini anlatan usta Güler, "8 yıl önce ev hanımıydım. Çocuklarımla ilgileniyordum. Eşim bir gün 'Bir dükkan açalım, ben mezbahadan malzemeyi getireyim, sen de bize yardımcı ol' dedi. Böylece bu işe başladım. Şu an kendi işimin hem patronuyum hem de çalışanıyım. Dolaptaki ciğerden satışa kadar her şeyden ben sorumluyum. Müşterilerle ben ilgileniyorum. İşimizi bu şekilde sürdürüyoruz. Çocuklarım da burada, aile şirketi olarak çalışıyoruz. Bizi seven müşterilerimiz var, gelen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Başlarda böyle değildim. Çekingen biriydim, konuşamazdım. Erkeklerin yanında rahat duramazdım. Ama şimdi öyle değil. Artık gerektiğinde tartışmamı da yaparım, kendimi savunurum. Yani artık bu işin içinde, herkes gibi oldum. Tek kadın olduğum için arada rekabet de oluyor tabii. Ama ben kimsenin ne dediğine bakmadan işimi yapıyorum. Kadınlara şunu söylemek istiyorum: Hangi meslek olursa olsun fark etmez, yeter ki kendinize güvenin. Kadın isterse her işi yapar" dedi.

"Bizim çevrede kadınların kebapçıda çalışması alışılmış bir şey değildi"

Usta Güler, "Eşim mezbahadan malzemeyi getirir, biz burada hazırlığını yaparız. Doğrarız, şişlere dizeriz. Sonra müşterilerimizi bekleriz. Bizi sevenler gelir, biz de onlara ikramda bulunuruz. Müşteri sayımızın belli bir sınırı yok, çok şükür yoğunuz. Şu an eşim bir kampanya yaptı, saat 15.00'e kadar dürümler 160 TL, 15.00'ten sonra ise 200 TL. Ben ilkokul mezunuyum. Eskiden evden dışarı çıkmayan biriydim. Ama şimdi öyle değil. Artık işin her aşamasındayım. Hesaplardan giderlere, ciğerin hazırlanmasından müşteri hizmetine kadar her şeyle ben ilgileniyorum. Müşteri geldiğinde siparişini alıyoruz. Ateşimiz 7/24 hazır. Hemen pişirip servis ediyoruz. İsteyenlere kendi hazırladığım acılı soslardan da ikram ediyorum. Başta insanlar yadırgadı. Çünkü bizim çevrede kadınların kebapçıda çalışması alışılmış bir şey değildi. Hele ki erkeklerin yoğun olduğu bir ortamda. Ama ben başardım. Ben başardıysam, bütün kadınlar da başarır" şeklinde konuştu.

"Oğuzeli ilçesi olarak Yelda ablayla gurur duyuyoruz"

Gaziantep'in tek kadın ciğer ustası olan Yelda ustanın başarılı olduğunu söyleyen vatandaş Hayri Alan, "Biz Gaziantep'te, Oğuzeli ilçesi olarak Yelda ablayla gurur duyuyoruz. Bir kadın olarak Oğuzeli'ne kebap konusunda önemli bir lezzet kazandırdı. Kendisi güvenilir ve işini hakkıyla yapan bir esnaf. Eşi de bu işin içinde; kesimhanede çalışıyor ve taze ürünleri temin ediyor. Yelda abla da bunları en güzel şekilde hazırlayıp müşterilere sunuyor. Eskiden ilçemizde kadınların iş hayatında aktif olması pek yaygın değildi. Ancak Yelda ablanın öncülüğü sayesinde bugün birçok kadın ticarete atıldı. Bakkal işleten, çay ocağı açan ve farklı alanlarda çalışan kadınlarımızın sayısı arttı. Bu anlamda Yelda abla önemli bir örnek oldu. Gerçekten çok başarılı bir insan. Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yelda Güler'in eşi Kartal Güler ise, "Eşimle gurur duyuyorum. Kadın olarak çok iyi bir usta oldu. Her zaman destecisiyim" diye konuştu. - GAZİANTEP