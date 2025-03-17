ABD\'nin Yemen\'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53\'e yükseldi

Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Anees Alsbahi, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 53'e yükseldiğini duyurdu. Ölenlerin arasında 5 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu belirtilirken, yaralı sayısının da 98'e ulaştığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Trump, Husilerin Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına saldırdığını belirterek, bunu Husilere yönelik harekata gerekçe olarak göstermişti.

HUSİLER REST ÇEKTİ

Trump'ın açıklamalarının ardından hedef olan Husiler ise Yemen'e yönelik saldırıları "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak niteleyerek, "Bu saldırganlık, Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak. Saldırılar yanıtsız kalmayacak" açıklamasında bulunmuştu.

Husiler ayrıca ABD uçak gemisini füzelerle vurduğunu da açıklamıştı.