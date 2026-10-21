YENİ Parti Akçaabat İlçe Başkanı, 1-1,5 metre su birikimi için felaket uyarısı yaptı

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - YENİ Parti Akçaabat İlçe Başkanı Emre Şahin Köroğlu, Yıldızlı Değirmen Sokak'ta binaların altında su biriktiğini belirterek, "Bu binaların sağlam kalabilme ihtimali yok. Bir felaketle karşı karşıya kalmayalım" dedi.

YENİ Parti Akçaabat İlçe Başkanı Köroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine Trabzon'daki Yıldızlı Değirmen Sokak'ta incelemelerde bulunduğunu bildirdi.

Köroğlu, şunları kaydetti:

"Burada değirmene giden suyun zamanındaki düzenlemesinin ilkel olmasından kaynaklı binaların altına su sızdırması gibi bir durum var. Burada neredeyse 1-1,5 metre bandında binaların altında su birikmiş ve bu bir binada değil, çoğu binada bu sorun şu an mevcut. Belediyeye müracaatta bulunulmuş ancak belediye ekipleri 'Biz bunu yapamayız, bu durum bizi aşar' gibi geri dönüş yapmışlar. Buranın DSİ'nin düzenleme alanına girdiğini de belirtmişler. Biz burada DSİ yetkililerine ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki kurumlara sesleniyoruz. Altyapının bir an önce tamamlanması ve tekrar yeni hale getirilerek vatandaşlarımızın buradaki mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz. Aksi durumda bu binaların sağlam kalabilme ihtimali yok. Bir felakette karşı karşıya kalmayalım."