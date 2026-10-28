YENİ Parti Sinop\'ta başhekim ve il sağlık müdürü eksikliği iddiasına çözüm istedi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop'ta sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara tepki gösterdi. Hastanede başhekim ve il sağlık müdürü eksikliği bulunduğunu öne süren Karadeniz ve Yalçınkaya, randevu sürelerinin uzaması, sağlık çalışanlarının mobbing iddiaları ve hastanedeki yönetim sorunlarına dikkati çekerek yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'taki sağlık konusunda yaşanan sorunları uzun süredir dile getirdiklerini belirterek, sağlık çalışanlarının baskı ve mobbinge maruz kaldığı yönündeki iddiaların yanı sıra hastanelerdeki yönetim sorunlarının da çözüm beklediğini söyledi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki bir kadına yönelik darp iddiasına da değinen Karadeniz, olayın yargı sürecinde olduğunu ifade etti.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde başhekimlerin görevde kalmak istemediğini, il sağlık müdürlüğü konusunda da sorunlar yaşandığını öne süren Karadeniz, sağlık alanındaki sorunları siyasetçilere, valiliğe ve ilgili bakanlığa ilettiklerini, konuyla ilgili Meclis'e soru önergesi verdiklerini de söyledi.

Vatandaşların randevu almakta ve muayene olmakta güçlük çektiğini dile getiren Karadeniz, "Vatandaşımız saat 09.00'da hastaneye gidiyor, 09.00'da olması gereken muayenesini 11.30'da bile olamıyor. Randevu almak isteyen vatandaşlarımız sisteme ulaşamıyor. Sinop'ta ortak aklı kullanalım demekten yorulduk. Sayın Vali, Sinop'un en büyük mülki amiri olarak bu sorunlara müdahale etme gücüne sahip değil mi? Neden il sağlık müdürü yok, hastanede neden başhekimler kalıcı olmuyor, sendika başkanı neden hastaneyi tek başına yönetmeye kalkıyor? Bunların sorulması gerekiyor" diye konuştu.

YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da Sinop'un yaşlı nüfusunun yüksek olduğuna işaret ederek, kentte sağlık yönetimindeki eksikliklerin vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

Sinop'ta uzun süredir il sağlık müdürü ve başhekim bulunmadığını öne süren Yalçınkaya, sağlık hizmetlerinin yönetiminden sorumlu yetkililerin bir an önce göreve gelmesi gerektiğini söyledi. Yalçınkaya, vatandaşların muayene ve tetkik hizmetlerine erişimde sorun yaşadığını belirterek, "Sinop'ta sağlıkla ilgili karar verebilecek bir idareci bulunmuyor. Sinop Valisi, açılış programlarına katılmak yerine öncelikle kentin temel eksiklikleriyle ilgilenmeye başlarsa hepimiz için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Hastanenin durumu içler acısı. Vatandaşlarımız doğumdan göz muayenesine kadar birçok konuda Samsun'a gitmek zorunda kalıyor" dedi.

Göz hastalıkları polikliniğinde randevuların 3-4 ay sonrasına verildiğini, endoskopi hizmetlerinde de benzer sıkıntılar yaşandığını ileri süren Yalçınkaya, "Vatandaşlarımız aylarca beklemek zorunda kalıyor, çok önemli hastalıklarda bile doktora ulaşamıyor. Doktorlar uzun nöbet saatleri ve hastane personelinin yaşadığı mobbing nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Nöbetten çıktıklarında da benzer sorunlarla karşılaşmaları, Sinop'ta ciddi bir mağduriyet oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Sinop'taki sağlık sorunlarının çözülmesi için tüm yetkililere çağrıda bulunan Yalçınkaya, başta valilik ve iktidar partisi temsilcileri olmak üzere ilgili kurumların konuya öncelik vermesi gerektiğini söyledi. Yalçınkaya, "Sinop'taki sağlık sorunlarının bir an önce çözülmesi gerekiyor. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Milletvekilimiz Meclis'te çalışmalarını sürdürecek, biz de yerelde konunun takibini yapacağız. Sinop için hayati önem taşıyan sağlık alanındaki problemlerin çözülmesi için çalışacağız" diye konuştu.