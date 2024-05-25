Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Yozgat'ta Adaletli ve Ahlaklı Belediyecilik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Yozgat'ta Adaletli ve Ahlaklı Belediyecilik Vurgusu Yaptı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Yozgat'ta yaptığı ziyarette adaletli ve ahlaklı belediyecilik vurgusu yaparak, yerelde adil düzeni hakim kılmayı hedeflediklerini belirtti.

25.05.2024 16:54  Güncelleme: 17:07
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "İnşallah yerelde adil düzeni, adaletli ve ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız"

YOZGAT - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Milli Görüş ile ahlaklı belediyecilik döneminin başladığına işaret ederek, "İnşallah yerelde adil düzeni, adaletli ve ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinde kazanmış oldukları ilçe ve beldeleri ziyaret etmek için Yozgat'a geldi. İlk olarak Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ı ziyaret ederek başarı dileyen Erbakan, burada partililerle buluştu.

"Yozgat'ta dertlere derman olacak"

Ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında seçilen başkanların adaletli ve ahlaklı bir şekilde yönetim sergileyeceklerini ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Teşekkür ve tebrik ziyaretlerimizi yapmak üzere bugün Yozgat'ta bulunuyoruz. Öncelikle kıymetli Belediye Başkanımız Kazım Arslan'ı tebrik ediyoruz. Seçim dönemi ve sonrasındaki sürede Yozgat için yaptığı çalışmalar dolayısıyla kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi, sizlerin de bildiği gibi son derece tecrübeli bir belediye başkanı. Daha önce de Yozgat'ı hayırlı hizmetlerle buluşturan Yozgat'ın Yozgatlının derdini bilen, derdiyle dertlenen tecrübeli ve Yozgat'ın has evladı olan bir başkanımız. Bu nedenle yeni dönemde de inşallah Milli Görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilikle Yozgat'ta dertlere derman olacağına inancımız tam." dedi.

"Ahlaklı belediyecilik her şeyden önce adalet demektir"

Ahlaklı belediyecilik konusuna da değinen Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik her şeyden önce adalet demektir. Adaletin iki boyutu var. Bir tanesi işin ehline verilmesi, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırılması. Diğeri de hizmetlerin adil bir şekilde, en öncelikli, en çok ihtiyaç duyan yerden başlamak üzere bütün bir şehre iletilmesidir. İnşallah bu adaleti başkanımız burada tesis edecek. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek bereket demek. Bereket demek de borcun ve faizin olmadığı denk bütçenin gerçekleştirildiği bir belediye demektir. Milli görüş belediyeciliği ahlaklı belediyecilik bunu gerektirir. İnşallah Yozgat'ta bunu da başkanımızın hayata geçireceğine inanıyoruz. Bu yönde çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. ve tabii ki ahlaklı belediyecilik demek. Bu belediye hizmetinin ibadet olarak yapılması demektir. Yani rüşvetin yolsuzluğun, haksız zenginleşmenin olmadığı, hırsızlığın olmadığı bir belediyecilik anlayışı bu belediye başkanlığı makamlarının ticaret makamı olarak değil ibadet makamı olarak görüldüğü bir belediyecilik anlayışı. İnşallah bunu da kendisi hayata geçirecek. Ahlaklı belediyecilik demek, Milli Görüş belediyeciliği demek, adalet, bereket, ibadet aşkıyla hizmet edilmesi ve aynı zamanda da hizmet demektir." şeklinde konuştu.

"Yozgat'ta yeni bir dönem başladı"

Erbakan konuşmalarını şu ifadelerle sürdürdü: "Başkanımız Yozgat için hem konuk projesini hayata geçiriyor. Hem şehrin batısında Ankara'dan gelirken sağ tarafta galericiler, otomobilciler sitesini hayata geçiriyor. Sokak hayvanlarının korunması, kurtarılması ve vatandaşın, halkın sağlığının, canının güvence altına alınması için sokak hayvanlarının barınacağı en iyi şartlarda Evcil Kent Projesini hayata geçiriyor. İnşallah bu hizmetlerin devamı da gelecek ve bu Yozgat halkının teveccühüne, güvenine inşallah başkanımız yapacağı en hayırlı hizmetlerle layık olacak. Buna inancımız tamdır. İnşallah Yozgat'ta yeni bir dönem başladı, Milli Görüş Belediyeciliği dönemi, ahlaklı belediyecilik dönemi başladı. İnşallah yerelde adil düzeni adaletli belediyeciliği, ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız. ve inşallah Yozgat'ı layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan konuşmanın ardından kentte esnaf ziyareti gerçekleştirerek Sorgun ilçesine bağlı Araplı Beldesine ve Kadışehri ilçesine hareket etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Yozgat\'ta Adaletli ve Ahlaklı Belediyecilik Vurgusu Yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Yozgat'ta Adaletli ve Ahlaklı Belediyecilik Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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