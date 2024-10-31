Yeniden Refah Partisi: İktidar Muhtar Belediyelere Destek Vermiyor - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi: İktidar Muhtar Belediyelere Destek Vermiyor

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Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, iktidarın muhalefet belediyelerine destek vermediğini ve merkezi hükümetin engelleri nedeniyle hizmette sıkıntı yaşandığını belirtti.

31.10.2024 12:52  Güncelleme: 14:34
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Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden iktidarın, belediyelerine büyüklüğüne göre 5 milyon kaynak aktarıldığını biliyoruz. Muhalefetin hiçbir belediyesine bakanlık böyle bir destekte bulunmadı" dedi.

YRP Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Elazığ'da 31 Mart seçimlerinden sonra Yeniden Refah Partisi'ne geçen belediyelerin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Karakuş, şöyle konuştu:

"Bizim muhalefette olmamız, iktidarın farklı bir partide olması vatandaşa hizmet götürememe noktasında bizim mazeretimiz olamaz. Bizim belediyelerimiz hizmet yapmaya devam ediyor, hizmetlerini arttırmaya da gayret ediyorlar. Biz hizmet yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yani iktidarın kazandığı herhangi bir belediyeyi bizim Alacakaya veya Akçakiraz Belediyelerimizle yan yana koyun. Bizim hizmetimiz daha fazladır. Fakat burada vatandaşa daha refahı yüksek hizmeti yapabilmemiz için bazı noktalarda merkezi hükümetin onayına ihtiyaç duyuluyor. Biz diyoruz ki; destek olmuyorsanız köstek de olmayın. Bu talepte bir şey yok. Bu talebin onaylanmasında bir şey yok. Bu belgeye imza atacaksınız. Bu tarz bürokratik engellerle ne yazık ki karşılaşıyoruz. Bürokratlar, belediye başkanımızla yan yana gelmekten, görüntü vermekten çekiniyorlar. Sizinle görüntü verirsek ola ki bize de sıkıntı çıkabilir mi diye. Böyle bir sıkıntı olacağını, işin bu kadar had safhaya geleceğini zannetmiyoruz. Yaşadığımız sorunlar bunlar."

İktidarın muhalif belediyelere destekte bulunmadığını belirten Karakuş "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden iktidarın, belediyelerine büyüklüğüne göre 5 milyon kaynak aktarıldığını biliyoruz. Muhalefetin hiçbir belediyesine bakanlık böyle bir destekte bulunmadı" dedi.

"Tasarruf tedbirleri kapsamında hem yüzde 30 kesinti yapıp hem de borçları ödeyin dediğiniz zaman belediyeler çıkmaza girer"

Belediyenin geçmiş dönemden ciddi borçları olduğunu söyleyen Karakuş, şöyle konuştu:

"Elazığ'da geçmiş belediyelerden kalma ciddi borçlar var. Ancak belediyelerimiz daha evvel yapılandırma yapıp, taksitle ödeme yapıyor. Alacakaya Belediyemiz ödemeye başladı. Diğer belediyelerimizle ilgili biz şu an kalkıp da paraya çöktüler, icra gönderdiler diyemeyiz. Öyle bir işlem yapılmadı. Kendi kendimizi doğrudan edecek halimiz yok. Ama ödeme talebi var. Bunları ödeyin deniyor. Bunların ödenmesi için imkan lazım. Siz hem bir taraftan SGK, maliye borçlarını ödeyin diyorsunuz, hem de İller Bankası'nın belediyelere gönderdiği aylık hak edişten yüzde 30 kesinti yapıyorsunuz tasarruf tedbirleri kapsamında. Bunu iktidar partisine de yapıyorlar. Hem yüzde 30 kesip, hem de borçları ödeyin dediğiniz zaman belediyeler çıkmaza girer. Bugün Maden ilçesi de aynı durumda. İktidarın kazandığı belediyeden söz ediyorum. Ağın da aynı durumda. İktidarın belediyeleri de şu an çok iyi durumda değiller. Bizim karşılaştırdığımız nokta; imara açılacak bir alan var mesela. Arsa üretmemiz lazım, hizmet yapmamız lazım. Belde, ilçe hizmet bekliyor. Buraları hızlandırın, buraya onay verin. Burada kanuni bir eksiklik varsa zaten kanuni bir gerekçe ile reddedersiniz. Reddetmiyorsanız bekletmenin bir anlamı yok. Yoksa biz hep diyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak amacımız bağcıyı dövmek değil. Amacımız bu memleket adına, bu millet adına üzüm yemek. Bağcıyla işimiz yok. Palu'yu bugün Refah Partisi kazanmıştır, yarın başka bir parti kazanır. Maden'i bugün siz kazandınız, yarın biz kazanırız. Bu siyasi bir süreçtir. Vatandaşımız kimi tercih etmiş, kimi uygun görmüşse hizmeti de o yapacak. Ondan bekler haliyle. Biz siyaseti birbirimizi cezalandırma, birbirimizi tehdit etme mekanizması olarak kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Siyasetin neresinde kümelenirsek kümelenelim, ortak menfaati vatandaşa hizmet olarak görmemiz lazım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yeniden Refah Partisi: İktidar Muhtar Belediyelere Destek Vermiyor - Son Dakika

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