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Yenimahalle Belediyesi Anadolu Mahallesi'nde Yenimahalle Evi'ni hizmete açtı - Son Dakika
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Yenimahalle Belediyesi Anadolu Mahallesi'nde Yenimahalle Evi'ni hizmete açtı

Yenimahalle Belediyesi, Anadolu Mahallesi'ne konumlandırdığı Yenimahalle Evi'ni hizmete açtı. Açılış törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve birçok katılımcı katıldı. Yenimahalle Evi, Anadolu ve Güzelyaka Mahallesi sakinlerine hizmet verecek ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir merkez olacak.

Yenimahalle Belediyesi Anadolu Mahallesi\'nde Yenimahalle Evi\'ni hizmete açtı
22.01.2024 - 12:22,
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İlçenin dört bir yanını kültür merkezleri ve spor tesisleri ile donatan Yenimahalle Belediyesi, Anadolu Mahallesi'ne konumlandırdığı Yenimahalle Evi'ni hizmete açtı.

Belediyenin lokma ikramı ile başlayan açılış törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, DEVA Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Bahadır Koç, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Başkan Yaşar, "Yenimahalle'yi 15 yıldır yaptığımız yatırımlar ve ürettiğimiz projelerle yalnızca Ankara'nın değil Türkiye'nin konuştuğu bir ilçe haline getirdik. İlçemizde hiçbir yurttaşımızı birbirinden ayırt etmeden her mahalleye eşit hizmet götürüyoruz. Amacımız devletin yetkili kurumlarının yaptırdığı araştırmalarda Türkiye'nin 5'inci sırasına yükselen Yenimahalle'yi 1'inci sıraya taşımak. Vatandaşın vergilerini yine vatandaşa fayda sağlayan projelere yatırıyor, 7'den 70'e tüm Yenimahalle sakinlerini düşünerek hizmet sunuyoruz. Yenimahalle'de barışın ve sevginin devamı için önce birleşeceğiz sonra üreteceğiz ve Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız" dedi.

Yenimahalle Evi kardeşlik bağlarını güçlendirecek Şentepe bölgesine yapılan yatırımlardan söz ederek sözlerini sürdüren Yaşar, "Yapımı devam eden Şentepe Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi'nde inşaat aşamasında sona yaklaştık. Tesisimiz çocuklarımız için okula yardımcı Destek Eğitim Merkezi, kütüphane, YENİMEK noktası, zabıta noktası, pazar alanı gibi vatandaşların kullanacağı birçok hizmet noktasını içerisinde barındıracak. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Anadolu Mahallesi Yenimahalle Evi ise hem Anadolu hem de Güzelyaka Mahallesi sakinlerine hizmet edecek. Vatandaşlarımız asker uğurlaması, taziye, düğün, kına gibi birçok etkinliğini Yenimahalle Evi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirecek ve mahalle sakinleri kardeşlik ve dostluk bağlarını bu sosyal tesiste güçlendirecek. Önümüzdeki dönem bir de aile sağlığı merkezi yaparak bu bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Yenimahalle'de vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Yenimahalle Belediyesi Anadolu Mahallesi'nde Yenimahalle Evi'ni hizmete açtı - Son Dakika
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