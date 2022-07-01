Yenimahalle Belediyesi'nin Yaz Okullarında Eğitimler Başladı - Son Dakika
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Yenimahalle Belediyesi'nin Yaz Okullarında Eğitimler Başladı

01.07.2022 11:30
Yenimahalle Belediyesi'nin Yaz Okullarında Eğitimler Başladı

Yenimahalle Belediyesi’nin yaz tatilini Ankara’da geçirecek olan çocuklar için düzenlediği yaz okulları, yoğun ilgiyle eğitimlerine başladı. Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi’nde ve futbol branşı için Ali Öcal Batıkent Semt Stadı’nda düzenlenen yaz okulu kurslarına şimdiye kadar 500 öğrenci kayıt yaptırdı.

Yenimahalle Belediyesi'nin yaz tatilini Ankara'da geçirecek olan çocuklar için düzenlediği yaz okulları, yoğun ilgiyle eğitimlerine başladı. Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi'nde ve futbol branşı için Ali Öcal Batıkent Semt Stadı'nda düzenlenen yaz okulu kurslarına şimdiye kadar 500 öğrenci kayıt yaptırdı.

Yaz okulu programında 4-10 yaş aralığı için bale ve jimnastik branşlarında, 7-14 yaş aralığı için basketbol, voleybol, hentbol, halk oyunları, masa tenisi, kick boks, taekwondo branşlarında eğitim veriliyor.

11 AYRI BRANŞTA EĞİTİMLER BAŞLADI

11 ayrı branşta eğitimlerin başladığı yaz okulunda futbol branşının çalışmaları Ali Öcal Batıkent Semt Stadı'nda düzenleniyor. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü yaz okullarında bu yıl ilk kez alanında uzman spor eğitmenlerince okçuluk eğitimleri de veriyor.

Çocukların spora olan ilgilerini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla açılan yaz okulları için 344 09 71, 315 99 14; futbol branşı için 250 64 44 numaralı telefondan gerekli bilgi alınabiliyor.

"SAĞLIKLI BİREY SAĞLIKLI TOPLUM"

Yaza okullarının yoğun ilgiyle başladığını kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yaz tatilini Ankara'da geçirecek olan çocuklarımızın sosyalleşmesi, spor yaparak zinde kalması ve kişisel gelişimleri içinyaz okulları güzel bir imkandır. Sağlıklı toplum sağlıklı bireylerin yetişmesiyle oluşur" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yenimahalle Belediyesi'nin Yaz Okullarında Eğitimler Başladı - Son Dakika

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