Yenişehir Bilecik yolunda çalışmalar başlıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde uzun süredir gündemde olan Bilecik yolunda yapım çalışmaları başlıyor. İlçenin giriş vitrininde yürütülen ulaşım yatırımları kapsamında, yol yapımı, köprü yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yenişehir Kent Mezarlığı'nın bulunduğu bölgeden Bilecik Caddesi çevre yolu girişi trafik ışıklarına kadar olan kesimde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmaların yarın itibarıyla başlayacağı bildirildi. Çalışmalar kapsamında yol yapımının yanı sıra köprü yenileme ve genişletme işlemleri ile sıcak asfalt serimi yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, çalışmaların 19 Şubat tarihine kadar süreceğini belirterek, "Bu süre zarfında trafik akışı çevre yolu ve alternatif güzergahlardan sağlanacak" dedi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Özel, "Sürücülerimizin dikkatli olmalarını ve yönlendirme levhalarına uymalarını rica ediyoruz. Her geçen gün gelişen Yenişehir'imize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yenişehir'de Bursa Yolu üzerindeki akıllı kavşak ve köprü yenileme çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. - BURSA