Yerli Elektrikli Tren Seti Üretimine Başlandı

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Sakarya'da 225 km hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli tren setlerinin üretim tesisinde ilk kaynağı yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Türkiye artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretecek. Çok yakın bir gelecekte yurtdışından araç temin etmeye de gerek kalmayacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da 225 km hıza sahip yerli ve milli elektrikli tren seti gövde kaynak törenine katıldı. İlk kaynağı yapan Bakan Uraloğlu, "225 km hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli tren setlerimizin üretimine başlayacağımız bu önemli törende sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Son 23 yılda yerli sanayimizi geliştirerek birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir ihracat ülkesi olduk. Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç, milletimizin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğimizin simgesi oldu. Bir zamanlar bayrak ipi üretemeyen, toplu iğneyi dahi ithal eden Türkiye bugün dünyanın en önemli ve stratejik teknolojilerini üretiyor. Bir zamanlar bizlere üretilmesi imkansız gelenler, hayal ürünü denilenler, bugün gerçeğe dönüştü" diye konuştu.

"Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık"

Demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demiryollarını 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 2 bin 251 kilometresi YHT ve Hızlı Tren Hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre artırarak 13 bin 919 km'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Demiryolu ulaşım ağımızı geliştirirken bir diğer hedefimiz de yerli ve milli demiryolu ve raylı ulaşım sistemleri sanayimizi geliştirmekti. Bu hususta yapılabilecek her yasal düzenlemeyi yapıp özel sektörümüzün önünü açtık" şeklinde konuştu.

"Bu setlerimizi Gaziantep'teki Gaziray'da kullanacağız"

Konuşmasını sürdüren Uraloğlu, "'Eskişehir 5000' milli elektrikli anahat lokomotifi projesiyle yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, saatte 140 km hıza sahip, yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotifimizi yerli ve milli imkanlar ile ürettik. Seri üretime geçtiğimiz projemiz kapsamında 20 adedi bu yıl olmak üzere 2027 yılına kadar 95 lokomotif üreterek TCDD taşımacılık genel müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Milli banliyö tren seti projemiz kapsamında da ilk setin üretimini tamamladık ve bu yıl 8 set daha üretmeyi planlıyoruz. Bu setlerimizi Gaziantep'teki Gaziray'da kullanacağız" dedi.

"Çok yakın bir gelecekte yurtdışından araç temin etmeye de gerek kalmayacaktır"

Türkiye'nin artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üreteceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Çok yakın bir gelecekte yurtdışından araç temin etmeye de gerek kalmayacaktır. Bakın gelecek 10 yıl içerisinde Türkiye'nin 4 bin fazla şehir içi raylı sistem aracına ihtiyacı olacağını da hesaplıyoruz. Elbette bu büyüklükteki şehir içi raylı sistem araç ihtiyacının yurt içinde üretilmesi büyük önem arz ediyor ve bu kapsamda da proje tasarım çalışmalarına başladık. Geçen yıl içerisinde TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nün yeni Boji Üretim Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdik. Demiryolu araçlarının en önemli bileşeni olan boji üretim fabrikasını açarak 74 yıl aradan sonra TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'ne ilk fabrikayı kazandırmanın da gururunu yaşadık. Yıllık bin 500 adet olan üretim kapasitesini 4 bin 600 adete çıkardık ve Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Üreticilerimizin ihraç ettikleri ürünlerle yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ediyoruz"

2024 yılında küresel hızlı tren pazarının ekonomik boyutunun 42.8 milyar dolara ulaştığının altını çizen Uraloğlu, "Bugün hem müteahhitlerimizin yurtdışında üstlendiği demiryolu altyapı projeleri hem de raylı sistem araçları üreticilerimizin ihraç ettikleri ürünlerle yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Ama bunun bizler için yeterli olmadığını ve daha büyük miktarlara ulaşabilecek kapasitede olduğumuzu düşünüyorum. Demiryolu araçları pazarından daha fazla pay almak için daha fazla çalışıyoruz. Demiryolu sanayindeki hedeflerimizi büyütüyoruz, hayallerimizin sınırlarını daha da genişletiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 225 km hıza sahip yerli ve milli elektrikli tren setimizi ülkemize kazandırarak bu işten alnının akıyla çıkan TÜRASAŞ ailesini canı gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını temenni ediyorum. Milli Elektrikli Tren Setlerimizin başta demiryolu sanayi sektörümüz olmak üzere tüm milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emek harcayan işçisinden mühendisine herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA