Çekmeköy Belediyesi, Togg Otomobilini Şehit ve Gazi Ailelerine Hizmet Vermek İçin Kullanıyor - Son Dakika
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Çekmeköy Belediyesi, Togg Otomobilini Şehit ve Gazi Ailelerine Hizmet Vermek İçin Kullanıyor

Çekmeköy Belediyesi, Togg Otomobilini Şehit ve Gazi Ailelerine Hizmet Vermek İçin Kullanıyor

Çekmeköy Belediyesi, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) geliştirdiği otomobili şehit ve gazi ailelerine ücretsiz olarak tahsis ediyor. Belediye Başkanı Orhan Çerkez, şehit ve gazilerin yakınlarına destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Togg otomobiliyle şehit ve gazi ailelerinin düğün, sünnet ve kabir ziyaretlerine hizmet verileceği ve belediyeye ait salonların da ücretsiz tahsis edileceği açıklandı.

27.04.2024 12:29  Güncelleme: 12:33
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Çekmeköy Belediyesi envanterinde bulunan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) geliştirdiği otomobil şehit ve gazi ailelerine hizmet vermeye başladı. "Varlığımızı borçlu olduğumuz şehit ve gazilerimizin yakınlarına bir nebze destek oluyorsak bundan mutluluk duyarız" diyen Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Şehit ve gazilerimiz yakınları benim her zaman başımın üstündedir. Hepsinin emrindeyim" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 milyon 200 bin metrekare alan üzerine kurulan fabrikada üretimine başlanan Togg'u Türkiye'nin birçok kamu kurumu ve şirketi satın aldı. Yerli ve milli otomobil olarak da bilinen Togg'u satın alanlardan birisi de Çekmeköy Belediyesi oldu. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Çekmeköy Belediye Başkanlığı'nı kazanan Orhan Çerkez, satın alındıktan sonra belediyenin otoparkında duran otomobilin şehit ve gazi ailelerinin hizmetine verilmesi talimatını verdi.

30 şehit, 91 gazi yakını bilgilendirildi

Başkan Çerkez'in talimatı üzerine Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta Birimi görevlileri ilçede bulunan 30 şehit, 91 gazi ailesini tek tek arayarak, "Başkanımız Orhan Çerkez, belediye envanterinde bulunan Togg otomobili şehit ve gazi ailelerimizin 1. derecede yakınlarının düğün, sünnet organizasyonunda ücretsiz hizmet verecektir" diye bilgilendirme yaptı.

Togg'un ilk görevi Edirnekapı Şehitliği

Togg otomobille ilgili projenin halkta büyük karşılık bulduğuna dikkat çeken Çerkez, "Belediyemizde şehit ve gazi yakınlarımızla yakından ilgilenilecek bir birim oluşturduk. Seri Nokta sorumlularımız şehit ve gazi yakınlarımızın her türlü istek ve taleplerini karşılayacak" şeklinde konuştu.

Belediye personelinin bilgilendirmesiyle birlikte ilk talep şehit annesi Ayten Kaya'dan geldi.

"Evladım, düğünüm nişanım olmaz beni oğluma götürün"

Kaya, "Evladım, benim oğlumun kabri Edirnekapı Şehitliği'nde. Orhan başkana selamlarımı iletin. Böyle bir uygulama yaptığı için teşekkür ediyorum. Benim düğünüm, nişanım olmaz, yaşlıyım ben. Tek varlığım canım oğlum. Beni oğluma götürür müsünüz" diyerek isteğini iletti. Şehit annesi Togg'la ikamet ettiği Alemdağ Mahallesi'ndeki evinden alınarak şehitliğe götürüldü.

Şehit ailesi havalimanından evine bırakıldı

Seri Nokta ekiplerinin iletişim kurduğu bir diğer şehit yakını ise Erik ailesi oldu. Uygulamayla ilgili bilgilendirme yapılan şehit babası Ahmet Erik, "Ben ve eşim şehidimizin kabrini ziyaret etmek için memleketimiz Van'a geldik. Taşdelen Mahallesi'nde oturuyoruz. Havalimanından eve bırakabilir misiniz" talebinde bulundu. Ahmet Erik'in talebine, "Tabii ki bırakırız" diyerek dönüş yapıldı, Erik ailesinden saati bilgisi alınıp Togg, havalimanında hazır bulunduruldu.

"Çok memnun olduk"

Uygulamadan memnuniyet duyduğunu belirten şehit babası Ahmet Erik, "Türkiye'nin milli aracı Togg'la Çekmeköy'de oturan şehit ve gazi yakınlarını faydalanmaya başlattığı için Belediye Başkanı Orhan Çerkez'e çok teşekkür ediyorum. Havalimanından eve dönüşümüz bir hayli sorunlu olacaktı. Her Van'a gittiğimizde dönüşte yoruluyorduk. Bu hizmet hepimiz için büyük bir kolaylık oldu. Havalimanına indikten sonra belediye görevlileri bizi karşılayıp, valizlerimizi bagaja koydular. Konforlu ve rahat bir yolculuk yaparak evimize ulaştık. Milli arabamızla alınmak ayrı bir mutluluk oldu. Allah Orhan beyin ve ekibinin bahtını açık etsin. Çekmeköy'de iyi işler yapacaklarına inanıyorum" dedi.

Düğün salonu da tahsis edildi

22 Nisan'da başlayan uygulama ile şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarının düğün, sünnet ve kabir ziyaretlerine tahsis edilen Togg'un yanı sıra evlatları için organize edecekleri düğün, nişan ve sünnet organizasyonlarında belediyeye ait salonların da ücretsiz tahsis edileceğini söyleyen Başkan Çerkez, "Çekmeköy'de kimse kendisini yalnız hissetmeyecek. Tüm komşularıma eşit mesafede olacağım. Herkesin Çerkez Başkan'ı olarak hizmet vereceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çekmeköy Belediyesi, Togg Otomobilini Şehit ve Gazi Ailelerine Hizmet Vermek İçin Kullanıyor - Son Dakika


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