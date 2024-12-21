YESAŞ Denetimden Geçti: Olumsuz Durum Bulunamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

YESAŞ Denetimden Geçti: Olumsuz Durum Bulunamadı

YESAŞ Denetimden Geçti: Olumsuz Durum Bulunamadı

Yenişehir Belediyesi'ne ait YESAŞ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği açıklandı. YESAŞ Müdürü Koray Aydın, aldıkları yatırımlarla kaliteli ekmek üretmede halkı temin etti. Belediye Başkanı Ercan Özel ise sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

21.12.2024 16:11  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir Belediyesi'nin iştiraki olan Yenişehir Ekmek Sanayi A.Ş.'de (YESAŞ), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucu herhangi bir olumsuz durum olmadığı tescillendi.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan eski görüntülerle Yenişehir'in ortak değeri YESAŞ'ın kurumsal kimliğine, Yenişehir Belediyesi'ne ve ilçe halkına zarar verilmek istenmişti. Görüntülerin ardından 18 Aralık 2024 tarihinde YESAŞ'ın üretim merkezine denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığına dair rapor hazırladı.

"Alnımızın akıyla çıktık"

Yapılan denetimden tertemiz çıktıklarını ifade eden YESAŞ Müdürü Koray Aydın, "YESAŞ'ı devraldığımızdan beri büyük yatırımlar yapıyoruz. Halkımıza kaliteli ve sağlıklı ekmeği sunmak için adeta gece-gündüz çalıştık ve fabrikamızın çağın şartlarına uygun olarak yeniledik. Yaptığımız yatırımlarla ürün yelpazesini genişlettik, ekmek üretim kapasitesini artırdık. Yapılan denetimden de alnımızın akıyla tertemiz çıktık. Halkımız emin olsun ki YESAŞ, sağlıklı, hijyenik şartlarda üretilmiş, kaliteli ekmeği sunmaya devam edecektir" dedi.

"Yalan ve iftiraya boyun eğmeyeceğiz"

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de, "Eski görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, algı oluşturmaya çalışanlara karşı yapılan denetimden temiz çıkmamız herhalde en güzel cevap olmuştur. Bizler halkımıza her kulvarda ve her şartta hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yalan ve iftiralara boyun eğmeyeceğiz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetiminden geçtik, tek bir olumsuzluğa bile rastlanmadı. YESAŞ'ı kötü olarak göstermek isteyenlerin iddialarının iftira ve asılsız olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Koray Aydın, Ercan Özel, Yenişehir, Belediye, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Yaşam, Ekmek, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel YESAŞ Denetimden Geçti: Olumsuz Durum Bulunamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:56 Esad’ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:08 HTŞ lideri Colani’nin ABD’den tek bir isteği olmuş HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
00:22 KKTC’de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet
00:05 Norveç’te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:22 Dusan Tadic’ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
23:02 ’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar ’yok artık’ dedirtti 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
23:01 Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
22:47 Mourinho’dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 20:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: YESAŞ Denetimden Geçti: Olumsuz Durum Bulunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.