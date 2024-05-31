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Yeşim Grup Co- CEO'su Selim Şankaya, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UN Women İcra Direktörü Sima Bahous ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UN Women İcra Direktörü Sima Bahous, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili görüşmeler yapmak üzere geldiği Türkiye'de özel sektör temsilcileri ile de görüştü.

Ziyaret çerçevesinde UN Women Türkiye paydaşlarından Türkiye'de bu konulara öncülük eden sınırlı sayıda özel sektör temsilcisinin ve BM UN Women Türkiye yöneticilerinin katılımıyla The Ritz-Carlton, İstanbul Büyükada Salonu'nda basına kapalı bir toplantı düzenlendi. UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova'nın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Bahous, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki iyi uygulamalarıyla sektöre öncülük eden firmaların CEO'larıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bu özel toplantıda,Türkiye'de kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir rol üstlenen Yeşim Grup adına CO-CEO ve Yeşim Grup Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selim Şankaya da yer aldı. Eczacıbaşı Grup CEO'su Atalay Gümrah'ın, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Özdemir'in, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın ve Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk'ün de katıldığı yemekte, Yeşim Grup Co-CEO'su Selim Şankaya, Yeşim Grup'un toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda UN Women ile iş birliği içinde yürüttüğü çalışmalar ve elde ettiği başarılar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin önde gelen firmaları ile birlikte bu özel toplantıda yer almaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirten Yeşim Grup Co-CEO'su Selim Şankaya şunları söyledi: "Yeşim Grup olarak kurulduğumuz ilk yıllardan itibaren kadın çalışanlarımıza yönelik birçok farklı uygulamayı hayata geçirdik. 36 yıldır çalışanlarımızın çocuklarının ücretsiz yararlandığı kreşimizle kadın çalışanlarımızın rahatça çalışabilmeleri için bir alan oluşturduk. Gerek Türkiye'deki gerekse Mısır'daki tesislerimizde bulunan kreşlerimiz tüm dünyada örnek gösteriliyor. Son olarak da 2023 yılında yine UN Women Türkiye tarafından 'Sözden Eyleme WEPs Programı' çerçevesinde WEPs Elçisi seçildik. Bu ünvan ile Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yapan firmalara yol gösterme misyonumuz oldu.Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaptığımız örnek çalışmalarla ülkemizde kurulan birçok oluşumda liderlik ediyor; iyi uygulamalarımızı iş dünyası ile paylaşıyoruz. Bu konuda toplumsal fayda sağladığımız ve sürdürülebilir bir şekilde uzun yıllardan bu yana yürüttüğümüz birçok sosyal sorumluluk projemiz var. Yeşim Grup olarak bu konudaki öncü rolümüze bundan sonra da devam edeceğiz." - BURSA