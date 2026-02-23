Yığılca\'da yerel kalkınma odaklı yeni bir dönem başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında desteklenen proje ile yerel kalkınma odaklı yeni bir dönem başlatıldı.

Avrupa Birliği kırsal kalkınma yaklaşımı olan LEADER kapsamında Düzce'de kurulan Yığılca Yerel Eylem Grubu Derneği için protokol imza töreni Yığılca'da gerçekleştirildi. TKDK tarafından desteklenmeye hak kazanan Yerel Kalkınma Stratejisinin hayata geçirilmesine yönelik programa çok sayıda çiftçi katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında desteklenen proje ile Yığılca'da yerel kalkınma odaklı yeni bir dönem başlatıldı. Kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte hareket edeceği LEADER modeliyle, yerelin ihtiyaçlarına uygun projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Tarım İl Müdürlüğü ve Yığılca Belediyesi iş birliğiyle kurulan YIĞILCA-YEG tarafından hazırlanan ve 2025-2030 yıllarını kapsayan, 11 milyon 450 bin TL bütçeli Yerel Kalkınma Stratejisi; kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi, yerel üretimin artırılması ile gençler ve kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Programda konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yığılca için hayali ve projesi olanların artık danışmanlık hizmeti alabileceğini belirterek, "Tabiat ve tarım şehri Yığılca için hayali, projesi olanların artık danışmanlık hizmeti alacağı bir sistem var. Sistem, ihtiyaçların tabanda belirlenerek çözüm için yerel paydaşların proje üretmesi üzerine kurulu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise Yığılca Yerel Eylem Grubu Derneği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu arasında Avrupa Birliği destekli LEADER Programı kapsamında imzalanan protokol vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplumun iş birliğiyle fikri olan herkesin teknik destek alabileceği ve Avrupa Birliği fonlarına erişebileceği yeni bir kalkınma mekanizmasının Yığılca'da hayata geçtiğini söyledi.

Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın da, LEADER yaklaşımının ilçede kurumlar arası iş birliğini güçlendireceğini belirterek, yerelde belirlenen ihtiyaçların ortak akıl ile projeye dönüştürüleceği bu model sayesinde Yığılca'nın tarımsal üretimden kırsal turizme kadar birçok alanda yeni fırsatlar yakalayacağını bildirdi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise yaklaşık bir yıldır LEADER Programı şartlarının sağlanması ve stratejik programın hazırlanması için Yığılca Belediyesi ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, tabandan tavana kırsal kalkınma anlayışına dayalı bu programın bölgenin kırsal kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Uzun ayrıca, hazırlanan stratejinin uzun vadeli bir yol haritası niteliği taşıdığını belirterek, üreticilerin proje kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmaların sahada sürdürüleceğini söyledi.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş da programın yerel üretimi destekleyeceğini, turizmi canlandıracağını ve ilçe halkına yeni gelir kapıları açacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol imzaları atıldı ve LEADER yaklaşımı kapsamında yeni kalkınma modeli Yığılca'da resmen uygulanmaya başladı. - DÜZCE