Yığılca'da yerel kalkınma odaklı yeni bir dönem başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yığılca'da yerel kalkınma odaklı yeni bir dönem başladı

Yığılca\'da yerel kalkınma odaklı yeni bir dönem başladı
23.02.2026 16:49  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde TKDK tarafından desteklenen IPARD III Programı kapsamında yerel kalkınma modeli LEADER ile yeni fırsatlar yaratılacak. Proje, gençler ve kadınlar için ekonomik katılımı desteklemeyi hedefliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında desteklenen proje ile yerel kalkınma odaklı yeni bir dönem başlatıldı.

Avrupa Birliği kırsal kalkınma yaklaşımı olan LEADER kapsamında Düzce'de kurulan Yığılca Yerel Eylem Grubu Derneği için protokol imza töreni Yığılca'da gerçekleştirildi. TKDK tarafından desteklenmeye hak kazanan Yerel Kalkınma Stratejisinin hayata geçirilmesine yönelik programa çok sayıda çiftçi katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında desteklenen proje ile Yığılca'da yerel kalkınma odaklı yeni bir dönem başlatıldı. Kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte hareket edeceği LEADER modeliyle, yerelin ihtiyaçlarına uygun projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Tarım İl Müdürlüğü ve Yığılca Belediyesi iş birliğiyle kurulan YIĞILCA-YEG tarafından hazırlanan ve 2025-2030 yıllarını kapsayan, 11 milyon 450 bin TL bütçeli Yerel Kalkınma Stratejisi; kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi, yerel üretimin artırılması ile gençler ve kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Programda konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yığılca için hayali ve projesi olanların artık danışmanlık hizmeti alabileceğini belirterek, "Tabiat ve tarım şehri Yığılca için hayali, projesi olanların artık danışmanlık hizmeti alacağı bir sistem var. Sistem, ihtiyaçların tabanda belirlenerek çözüm için yerel paydaşların proje üretmesi üzerine kurulu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise Yığılca Yerel Eylem Grubu Derneği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu arasında Avrupa Birliği destekli LEADER Programı kapsamında imzalanan protokol vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplumun iş birliğiyle fikri olan herkesin teknik destek alabileceği ve Avrupa Birliği fonlarına erişebileceği yeni bir kalkınma mekanizmasının Yığılca'da hayata geçtiğini söyledi.

Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın da, LEADER yaklaşımının ilçede kurumlar arası iş birliğini güçlendireceğini belirterek, yerelde belirlenen ihtiyaçların ortak akıl ile projeye dönüştürüleceği bu model sayesinde Yığılca'nın tarımsal üretimden kırsal turizme kadar birçok alanda yeni fırsatlar yakalayacağını bildirdi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise yaklaşık bir yıldır LEADER Programı şartlarının sağlanması ve stratejik programın hazırlanması için Yığılca Belediyesi ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, tabandan tavana kırsal kalkınma anlayışına dayalı bu programın bölgenin kırsal kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Uzun ayrıca, hazırlanan stratejinin uzun vadeli bir yol haritası niteliği taşıdığını belirterek, üreticilerin proje kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmaların sahada sürdürüleceğini söyledi.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş da programın yerel üretimi destekleyeceğini, turizmi canlandıracağını ve ilçe halkına yeni gelir kapıları açacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol imzaları atıldı ve LEADER yaklaşımı kapsamında yeni kalkınma modeli Yığılca'da resmen uygulanmaya başladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yığılca, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yığılca'da yerel kalkınma odaklı yeni bir dönem başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Başakşehir’de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
Bursaspor adım adım 1. Lig’e geliyor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı

17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:25:57. #7.11#
SON DAKİKA: Yığılca'da yerel kalkınma odaklı yeni bir dönem başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.