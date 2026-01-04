Bursa Terminali'nde yılbaşı dönüş yoğunluğu - Son Dakika
Bursa Terminali'nde yılbaşı dönüş yoğunluğu

04.01.2026 17:51  Güncelleme: 17:57
Yılbaşı ve kar tatili dolayısıyla Bursa'dan İstanbul ve diğer şehirlere dönüş yapmak isteyen yolcular, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Bilet ve peronlarda uzun kuyruklar oluştu. BBBUS seferleri artırıldı.

Yılbaşı ve kar tatili sebebiyle verilen 4 günlük tatilin sona ermesiyle birlikte, İstanbul ve diğer şehirlere dönmek isteyen Bursalılar, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu.

Tatilin bitmesiyle birlikte özellikle İstanbul yönüne seyahat etmek isteyen vatandaşların terminale akın ettiği görülürken, yoğunluk gün boyunca sürdü. Yolcular, bilet ve peronlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BBBUS seferlerinde ise artan talebe karşılık sefer sayısı artırıldı.

Bursa Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yaklaşık 1 dakika arayla toplam 11 araç sefer yaparak yolcu taşıdı. Yetkililer, dönüş yoğunluğunun akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

