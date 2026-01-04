Bursa Terminali\'nde yılbaşı dönüş yoğunluğu

Yılbaşı ve kar tatili sebebiyle verilen 4 günlük tatilin sona ermesiyle birlikte, İstanbul ve diğer şehirlere dönmek isteyen Bursalılar, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu.

Tatilin bitmesiyle birlikte özellikle İstanbul yönüne seyahat etmek isteyen vatandaşların terminale akın ettiği görülürken, yoğunluk gün boyunca sürdü. Yolcular, bilet ve peronlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BBBUS seferlerinde ise artan talebe karşılık sefer sayısı artırıldı.

Bursa Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yaklaşık 1 dakika arayla toplam 11 araç sefer yaparak yolcu taşıdı. Yetkililer, dönüş yoğunluğunun akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti. - BURSA