Yıldırım Belediyesi'nden Balkanlar'da İftar Sofraları - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden Balkanlar'da İftar Sofraları

Yıldırım Belediyesi\'nden Balkanlar\'da İftar Sofraları

Yıldırım Belediyesi, Bulgaristan ve Yunanistan'da düzenlediği iftar programları ile binlerce soydaşı bir araya getirdi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Balkan topraklarındaki Türklerin Ramazan ayını kutladı.

25.03.2025 15:03  Güncelleme: 15:05
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Yıldırım Belediyesi'nin Bulgaristan ve Yunanistan'da kurduğu iftar sofraları binlerce kişiyi buluştururken, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da soydaşlarla hasret giderdi.

Yıldırım Belediyesi, Bulgaristan'ın Eski Zağra, Eski Cuma, Rusçuk ve Hasköy şehirlerinde eş zamanlı düzenlediği iftar programlarında binlerce soydaşı bir araya getirdi. Hasköy'deki iftar etkinliğine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan yardımcıları Ceyhan İbrayımov, Hasan Azis ve ValentinTonçev, Kırcaali Milletvekili PavlinKrıstev, Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Eğride Belediye Başkanı İzzet Şaban, HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murad, BALGÖÇ Genel Başkanı Emin Balkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Gönlümüz bir geleceğimiz bir"

Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan'ın bereketinin sınırları aştığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizim gönül coğrafyamız Türkistan'dan, Bosna'ya, Kırım'dan Kudüs'e uzanır. İşte bu akşam bu coğrafyanın her yerinde bereket, kardeşlik sofraları kuruluyor. Bu nadide sofralardan birisini siz kardeşlerimizle paylaşmanın mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Bizim kalbimizin yarısı Yıldırım'da atıyorsa, diğer yarısı Kırcaali'de, Rusçuk'ta Gümülcine'de atıyor. Gönüllerimiz birleşiyormuhabbetimiz şenleniyor. Bizler etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütünün parçalarıyız. Gönül bağımız, aramızdaki coğrafi uzaklığı ortadan kaldırıyor. Balkan topraklarındaki tüm soydaşlarımızın Ramazan ayının bereket içinde geçmesini dilerken, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bulgaristan temasları kapsamında Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı ziyaret etti.

Başkan Yılmaz Batı Trakya'da

Balkan ziyaretlerinin ikinci gününde Batı Trakya'ya geçen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ı, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'i ve Gümülcine Türk Gençler Birliği'ni ziyaret etti. Batı Trakya Türklerinin efsanevi lideri Sadık Ahmet ve Batı Trakya Davası'nın sembol isimlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin kabirlerinde dua eden Başkan Yılmaz, daha sonra ise Gümülcine esnafını ziyaret ederek hasbihal etti. İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Yassıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin'i de makamlarında ziyaret eden Yılmaz, GümülcineBıyıklıgöl'de düzenlenen iftar etkinliğinde Batı Trakya Türkleriyle bir araya geldi.

"Siz mutluysanız biz huzurluyuz"

Yıldırım'ın Batı Trakya'dan göç eden binlerce Türk'e ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Bizim hem gönül bağımız var hem de organik bağımız var. Sizler burada inançlarınızı, kültürünüzü yaşattığınız sürece biz anavatanda mutlu oluruz. Sizin burada elinize çöp batsa bizim Bursa'da yüreğimiz kanar. Size karşı bizimsorumluluğumuz var. Biz bu bilinçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bize sofranızı açtığınız, gönüllerinizde yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Balkanlar'da İftar Sofraları - Son Dakika

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