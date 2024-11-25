Yıldırım Uçağı Havalimanında Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yıldırım Uçağı Havalimanında Panik Yarattı

Yıldırım Uçağı Havalimanında Panik Yarattı

Zonguldak Havalimanı'na iniş yapan Sun Express uçağına yıldırım düştü, yolcular güvenle tahliye edildi.

25.11.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'dan Zonguldak Havalimanı'na gelen Sun Express Havayollarına ait yolcu uçağı havalimanına inişi sırasında bir anda uçağa yıldırım düştü. Uçakta kısa süreli panik yaşanırken, yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Almanya'nın Dusseldorf Havalimanı'dan kalkışı yaptığı öğrenilen Sun Express Havayollarına ait olan yolcu uçağı, Zonguldak Havalimanı'na inişini yaptığı esnada kötü hava şartlarından dolayı uçağın arka kısmına yıldırım düştüğü ifade edildi.

Sorunsuz bir şekilde ve pilotun üstün cesareti ile uçak pistte inişi gerçekleştirildi. Uçak piste iniş yapktan sonra havalimanı teyakkuza geçti. Yolcular ise güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Daha sonra yurt dışı seferleri ise kısa süreli askıya alınarak iptal edildi. Havalimanı Müdürlüğü ve Sun Express Havayolları ekibi daha sonra durumu Ankara'ya bildirdi. Teknik ekibin Ankara'dan gelmesiyle birlikte uçakta kontroller başlatıldı.

Seferlerin askıya alınmasının ardından bugün yapılması planlanan yurt dışı seferi için 200 kadar yolcu ise havalimanında beklemede kaldı. Uçağın yapılacak olan son kontrollerinden sonra saat 12.00 itibariyle yeniden hareket etmesiyle birlikte uçağın Dusseldorf Havalimanı'na gideceği ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Hava Durumu, zonguldak, Almanya, 3-sayfa, Olaylar, Güncel, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Uçağı Havalimanında Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:32 Kreş tartışması büyüyor Yusuf Tekin’den İmamoğlu’na sert yanıt Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den İmamoğlu'na sert yanıt
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
23:45 Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
23:04 İsrailli haham BAE’de ölü bulundu İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
21:21 Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 16:25:39. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldırım Uçağı Havalimanında Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.