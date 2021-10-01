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'Yılın En'leri' ödüllerini aldı - Son Dakika

'Yılın En'leri' ödüllerini aldı

01.10.2021 09:28
'Yılın En'leri' ödüllerini aldı, System.String[]

Doğu Karadeniz'e yönelik yayın yapan bir derginin bölge okurları arasında geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Enleri' listesini girenler ödüllerini aldı.

Doğu Karadeniz'e yönelik yayın yapan bir derginin bölge okurları arasında geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Enleri' listesini girenler ödüllerini aldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Karadeniz Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, Karadeniz Bölgesi'ne yönelik 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların bölgenin sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda bölgeye hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz bölgemizin kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.

Gecede dergi okurları arasında düzenlenen ankette öne çıkan isimlere ödülleri verildi. Gecede Yılın Valisi ödülünü Ordu Valisi Tuncay Sonel, Yılın Milletvekili ödülünü CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, Yılın Milletvekili ödülünü AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Yılın İl Belediye Başkanı ödülünü Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yılın İlçe Belediye Başkanı ödülünü Giresun- Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Yılın Siyasi Parti İl Başkanı ödülünü Naci Şanlıtürk- MHP Ordu İl Başkanı, Yılın Hizmet Ödülü ise Ordu- Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan aldı. Geceye katılamayan isimlerin ödülleri danışmanlarına takdim edildi.

Yılın Gazetecisi ödülünü İHA Ordu Muhabiri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Metin Akyürek aldı. Gecede ayrıca Yılın Gazeteciler Derneği ödülleri Ordu Gazeteciler Derneği ile Giresun Gazeteciler Derneği arasında paylaşıldı.

Gecede şu isimler ödül aldı:

"Yılın Valisi: Ordu Valisi Tuncay Sonel

Yılın Milletvekili: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun

Yılın Milletvekili: AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt

Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler

Yılın İl Belediye Başkanı: Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı

Yılın İlçe Belediye Başkanı: Giresun-Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar

Yılın Siyasi Parti İl Başkanı: Naci Şanlıtürk-MHP Ordu İl Başkanı

Yılın Hizmet Ödülü: Ordu-Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan

Yılın Akademisyeni: Ordu Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr.Haluk Kefelioğlu

Yılın Üniversitesi: Sinop Üniversitesi

Yılın Sivil Toplum Örgütü: Trabzon- Arsin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erkut Çelebi

Yılın Yöneticisi: Başhekim Opr.Dr.İsmail Balcıoğlu(Ordu)

Yılın Sivil Toplum Örgütü: Ataşehir Ordulular Derneği

Yılın İl Genel Meclis Başkanı: Rize İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt

Hizmet Ödülü: Küresel Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ordu-Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Ordu/Perşembe Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Faruk Acartürk

Yılın Milli Boks Antrenörü: Milli Boks Antrenörü İbrahim Gündoğdu

Yılın Meslek Kuruluşu: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Yılın Meslek Odası: Amasya Ticaret ve Sanayi Odası

Yılın Borsası: Ordu Ticaret Borsası-Giresun Ticaret Borsası

Yılın Gazeteciler Derneği: Ordu Gazeteciler Derneği- Giresun Gazeteciler Derneği

Yılın Daire Başkanı: Cihat Albayrak Ordu Büyükşehir Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı

Yılın Gazetecisi: Metin Akyürek İHA Ordu Muhabiri-Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

Yılın İşadamları: Muammer Kaya (Ordu), Murat Sanmak, Levent Erçıktı, Sebahattin Karakütük (Ordu), Erol Aksu (Ordu)

Yılın İşkadını: Songül Tahmaz,

Yılın Bürokratı: Onur Şentürk

Yılın Yöneticisi Ümit Yaşar Kışla (Samsun/YEDAŞ)

Yılın İşletmesi: Ordu/ Ünye Madencilik San.Tic.Ltd.Şti(Hamit Tecer)

Yılın Hastane Yöneticisi: İdris Altunel (Ordu)

Yılın Marketi Ordu/Özkök Gıda San.Tic.A.Ş.,

Yılın Pastanesi Ordu Unpam Unlu Mamulleri,

Yılın Oteli Trabzon/Zorlu Grand Hotel

Yılın Doktoru: Opr.Dr. Selim Akçay (Ordu Devlet Hastanesi), Uzm.Dr.Şenol Anaç Pisikiyatri Uzmanı(Trabzon)". - ORDU

'Yılın En'leri' ödüllerini aldı
'Yılın En'leri' ödüllerini aldı

Milletvekili, Karadeniz, Giresun, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Yılın En'leri' ödüllerini aldı - Son Dakika


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