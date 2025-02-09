Yılmaz\'dan seferberlik çağrısı

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 6 Şubat depremlerini unutturmayacaklarını belirterek, kentin geleceği için yerel yönetimlere seferberlik çağrısında bulunarak, depreme dirençli kentler inşa etmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" konferansında Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep'in deprem gerçeğini gözler önüne serdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 6 Şubat depremlerini unutturmayacaklarını belirterek, kentin geleceği için yerel yönetimlere seferberlik çağrısında bulunarak, depreme dirençli kentler inşa etmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Kent Konseyi tarafından 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketlerinin yıldönümünde "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" etkinliğiyle depreme dikkat çekildi. Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Kent Konseyi Başkanı İrfan Demirci, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, STK Temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Programda muhtemel bir deprem için çalışmalara hemen başlanılması gerektiğine vurgu yapıldı.

"Yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız"

Başkan Umut Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar saygıyla anıldı. Yılmaz, Türkiye'nin en önemli konularından birini olan deprem gerçeğini bilimin ışığında bundan sonra "ne yapabilirizi" konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Yılmaz, "O depremi hep beraber yaşadık. O depremin altında sadece canlarımız kalmadı, hayallerimiz de kaldı. O acıları hep birlikte yaşadık. Yaşananları unutmayacağız, unutturmamaya da kararlıyız" dedi.

Seferberlik çağrısı

Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen tüm "dersimizi aldık" söylemlerine karşı ortada somut hiçbir şeyin olmadığına dikkat çeken Yılmaz, kent yöneticilerine seferberlik çağrısında bulunarak, "Dersimizi aldık demekle maalesef ders alınmıyor. Aradan 2 yıl geçse de henüz bir arpa boyu kadar yol gidememişiz. Bu şehrin bir belediye başkanı olarak Gaziantep için seferberlik çağrısı ilan ediyorum. Gelin hep birlikte depreme dirençli kent inşa edelim. Yarınlarımızı, çocuklarımızı güvence altına alalım" şeklinde konuştu.

"6 Şubat'ı unutmayacağız"

Şehitkamil Kent Konseyi Başkanı İrfan Demirci de 6 Şubat'ın büyük bir acı ve yıkımın yıldönümü olduğuna ifade ederek, "Depremin ikinci yıldönümündeyiz. 6 Şubat büyük bir acının ve yıkımın yıldönümü. Uzun yüzyıllar boyunca 6 Şubat'ta yaşadıklarımızı unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bina yapmakla kenti depreme hazırlayamazsınız"

Prof. Dr. Naci Görür de depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu belirterek, "Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız" dedi.

Görür, " Doğu Anadolu Fayı, bir levha sınırıdır. Arap levhası, Anadolu levhası ve Afrika levhası burada birbirine yakın. Bu durum depremlerin oluşumunu etkiler. Gaziantep, doğrudan levha sınırında yer almıyor ancak sınıra çok yakın" dedi.

"Binaları dönüştürmek yeterli değil"

Deprem tedbiri almak için sadece binaları dönüştürmenin yeterli olmayacağını ifade eden Görür, şunları kaydetti: "Deprem sonrası şehirde okul yok, kanalizasyon patlamış, içme suyu gitmiş. İş dünyası çökmüş, altyapı yok. Her şey birbirine karışmış. Evin sağlam olsa ne olur ki? Bu 11 il içinde evim yıkılmadı paşa gibi yaşıyorum diyebilir misin? Bu saydığımız bütün bileşenleri fonksiyonunu yerine getiriyor olmalı ki o kent yaşanır olsun. Gaziantep'te deprem aynı zamanda ekonomik felakettir. Gaziantep'in deprem sonrası yaralarını sarabilmesi, kolaylıkla ayağa kalkabilmesi için ekonomisinin iyi olması lazım." - GAZİANTEP