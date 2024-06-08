YKS Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM'ye Gönderildi

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumunun ardından Avcılar'da toplanan 8 tır dolusu soru kitapçığı ve cevap anahtarı polis koruması eşliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) doğru yola çıktı.

Milyonlarca öğrencinin üniversiteye gitmek için girdiği YKS'nin ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin ardından ardından Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt bölgelerinde kullanılan soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının içinde olduğu 8 tır, ÖSYM'ye doğru yola çıktı. Tırlara motosikletli polis ekiplerinin eşlik ettiği görüldü. - İSTANBUL