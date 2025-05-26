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YÖK ve TOBB'dan İklimlendirme İçin İşbirliği

YÖK ve TOBB\'dan İklimlendirme İçin İşbirliği
26.05.2025 18:06
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YÖK, TOBB ve ISKAV iş birliğiyle iklimlendirme sektörüne yönelik burs ve istihdam imkanları sağlanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

YÖK, TOBB ile Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) arasında, iklimlendirme sektöründe nitelikli istihdamın artırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK Üyeleri Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Kemal Şenocak, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, ISKAV Başkan Yardımcısı Nurettin Özdemir, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, sektör temsilcileri ve üniversite rektörleri katıldı.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş imza töreninde yaptığı konuşmada üniversite-sektör iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Üniversite-sektör iş birliği kapsamında sektörün ve iş dünyasının taleplerini öğrenmek üzere düzenli toplantılar yapıyoruz, geri bildirimleri ve önerilerini takip ediyor, iş birliği protokolleri sayesinde taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Özellikle meslek icrası olan programlarımız için işyeri eğitimi, staj gibi çalışmaların yoğun bir şekilde yer aldığı eğitim modelini yaygınlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Protokol kapsamında 4 üniversitemizin makine ve enerji sistemleri mühendisliği programlarında okuyan başarılı öğrencilerimize 2. sınıftan itibaren burs verilecek" diyen Göktaş, "Burs asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının yüzde 40'ı kadar olacak ve 9 ay süre ile uygulanacak. Ayrıca öğrencilere iş yeri eğitimi ve staj için iklimlendirme sektörü imkan sağlayacak, mezuniyet sonrası ise mühendislerimizin iklimlendirme sektöründe 5 yıl süre ile istihdamı mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Üniversite programlarının sektör ihtiyaçlarına göre dönüştürülmeye devam edileceğini ifade eden Göktaş, "Halihazırda 207 tane meslek yüksekokulunda makine önlisans programına öğrenci alınıyor, bunların bir kısmını iklimlendirme sektörünün için ihtiyaç duyulan İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programına çevirmek için de üniversitelerimize teklif ilettik. İklimlendirme sektörü ile yapılan iş birliğini diğer sektörlere de genişletmek istiyoruz. Tüm sektörlerden gelecek tekliflere açığız" diye konuştu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç ise imzalanan protokol ile sektörün ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının doğrudan yetişmesine imkan sağlandığını belirterek, "Protokolün, üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olacağına inanıyorum" İfadelerini kullandı.

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Salih Zeki Poyraz ise, "Reel sektördeki tecrübemizi öğrencilerimizle paylaşmak için hazırız" dedi.

İş birliği kapsamında; Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin Makine Mühendisliği ve Enerji Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören, belirli şartları sağlayan öğrencilere burs verilmesi ve sektöre yönelik istihdam imkanlarının geliştirilmesi hedeflendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Burs, Son Dakika

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