Yolcu otobüslerine sıkı denetim - Son Dakika
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Yerel

Yolcu otobüslerine sıkı denetim

Düzce'de trafik polisleri yolcuların güvenliği için otobüslere yönelik denetimlerine devam ediyor. Türkiye'de son zamanlarda artan otobüs kazaları sebebiyle trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Düzce Terminalinden şehirlerarası yola giden tüm otobüslere binen ekipler, yolcuların emniyet kemeri takması için bilgilendirmelerde bulunuyor. Emniyet kemerlerinizi takıp hayatta kalın.

11.02.2024 14:00
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Yolcu otobüslerine sıkı denetim

DÜZCE - Düzce'de trafik polisleri yolcuların güvenliği için otobüslere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Türkiye'de son zamanlarda artan otobüs kazaları sebebiyle trafik ekipleri ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda, Düzce Terminalinden şehirlerarası yola giden tüm otobüslere binen ekipler, yolcuların emniyet kemeri takması için bilgilendirmelerde bulunuyor. Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Zeliha Sezer, "Biliyorsunuz ki bu aralar otobüs kazaları meydana geliyor. Bu kazalarda maalesef birçok canımızı kaybettik. Kaza sırasında emniyet kemeri sizin araç içerisinde veya araç dışına savrulmanızı engelliyor. Emniyet kemerlerinizi takıp hayatta kalın" dedi.

Yolcu otobüslerine sıkı denetim
Kaynak: İHA

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