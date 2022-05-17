Yomra Belediye Başkanı Bıyık: "Belediye Başkanlığına Benim Gibi Başlayıp, İnsanların 2 Dairesi, 2 Arabası Oluyorsa Çalmıştır.

ESRA NUR PERVAN

İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, "Ailemden belediyelerle, devletle iş yapmama noktasında durumumuz var. Belediye başkanlığına benim gibi bir dairesi olmayan ya da bir evi ile başlayan ancak görev süresi sonucunda aile şirketi olmaksızın, eğer insanların 2 tane dairesi oluyorsa, 2 tane arabası oluyorsa çalmıştır. Bizim aldığımız maaş belli" dedi.

Yomra'da yapımı yeni tamamlanan Kültür Merkeziyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Mustafa Bıyık, "O günkü şartlarda 52 proje taahhüdümüzle vatandaşın karşısına çıktık. 52 projemizin yaklaşık 30-35 tanesini neticelendirdik. Rutin belediyecilik çalışmalarının dışında bırakılacak şekilde Yomra'nın 52 farklı projesini gerçekleştirmiş olduk. Bazen belediyecilikte neye ihtiyaç olup olmadığını bilemediğiniz, adaylık sürecinde projelendiremediğimiz konular olabiliyor. Mevcut projelere ilaveten tamamladığımız çok sayıda projemiz de var" dedi.

"YOMRA'DA İLK KEZ BELEDİYE BÜNYESİNDE TİYATRO YAPILDI"

Yomra Belediye Başkanı Bıyık yapılan kültür merkezinin sadece Yomra'ya değil tüm Trabzon halkına hizmet edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yomra Kültür Merkezinin mart ayında açılışını yaptık. Şu anda 150'nin üzerinde organizasyonumuz var. Şu anda tiyatro yapmaya başladık Yomra'da ilk kez belediye bünyesinde tiyatro sergilemesi yapıldı iki hafta üst üste. Çok yoğun ilgiyle karşılaşıldı. Düğün salonunda 100'ün üzerinde organizasyonlar var. Ayrıca toplantı salonunda organizasyonlar devam ediyor. 1 yıl gibi bir süre içinde tamamlamış olduk projemizi. 6 milyona mal ettiğimiz projemizi, bugün yapılsa 20 milyona mal edilemeyecek büyüklükte bir proje. Zamanında yaptık. Yomra'ya değil sadece Trabzon'un toplamına hizmet edeceğini düşünüyoruz. İçerisinde tamamlama aşamasında olduğumuz zemin katında otopark diye planladığımız alanda sonradan proje değişikliği yaptık. İçerisinde kütüphane olduğu, kadınların Halk Eğitim Merkezi açacağı salonlar oluşturuluyor.

"YOMRA, MERDİVENALTI MÜTEAHHİTLERİN SIĞINMA ALANI OLMUŞTU"

Büyükşehir yasasının ilçe belediyelerinin sağladığı en önemli katkı imar planlarında ilçe belediyesinin tek başına alacağı kararların yeterli olmaması. Çünkü plandan anlamayan, ben yöneticiyim ama mimar değilim, plandan anlamayan, projeden anlamayan nice belediye başkanları şehirlerde görev yaptığında çarpık şehirler ortaya çıkabiliyor. Bunun önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesinde imar planlarının ortaklaşa yapılabilmesi bir kazanımdır. Biz Yomra İlçesi olarak geçen ay 5 ile binlik planları yeniden yaptık. Burada daha çok yeşil alanların ayrılması, sosyal alanların arttırılması, imardaki kat yükseklikleri, şehirleşme oranları yeniden güncellendi. Temmuz ayından sonra yürürlüğe girecek. Bundan önce yoğun yapılaşma bundan sonra olmayacak. Yomra 3. sınıf merdivenaltı müteahhitlerin sığınma alanı olmuştu bizim görev süremizden önce. Biz 3. sınıf merdivenaltı müteahhitleri ilçemizden kovduk. Bundan sonraki süreçte düzgün geçmişi olmayan müteahhitle iş yapmama hassasiyetimizi taşıyoruz. İmarla ilgili şehirlerin ve ülkenin gündeminde olmayacak. Biz şu ana kadar yaptığımız sunumlarda, Yomra'nın bundan önce 10 yıllık süreçte inşaat, hafriyatla gündemde kalmasından rahatsızlığımızı her fırsatta dile getirdik."

"İSPAT OLURSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA EDERİM"

Mustafa Bıyık kendisine mali durumu hakkında yöneltilen soru üzerine, "Göreve seçildiğim tarihte yaptığım röportajda söyledim. Kirada oturuyorum, 1 adet arabam var artarsa yolsuzluk yapmışımdır dedim. 3 yıl geçti aynı sözün arkasındayım yine kirada oturuyorum. Kiralar da çok arttı. Hala bir tane arabam var. Onu da iş hayatımdan ayrıldığım zaman almıştım belediyecilik zamanında almadım. Vergisini, sigortasını zor ödüyorum. Başka da bir şeyim yoktur. Değil kendimin, Yomra Belediyesi de Trabzon, Ortahisar, Devlet kurumları dahil, 1. 2. 3 derede akrabamın, ihale aldığına, devletle iş yaptığına, çıkar işlemlerinde bulunduğuna dair ispat olursa belediye başkanlığından istifa ederim. Bu kadar da iddialıyım" dedi.

"GÖREV SÜRECİNDE 2 DAİRESİ OLUYORSA ÇALMIŞTIR"

Bıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ailemden belediyelerle, devletle iş yapmama noktasında durumumuz var. Belediye başkanlığına benim gibi bir dairesi olmayan ya da bir evi ile başlayan ancak görev süresi sonucunda aile şirketi olmaksızın, eğer insanların 2 tane dairesi oluyorsa, 2 tane arabası oluyorsa çalmıştır. Bizim aldığımız maaş belli. Yomra Arsin, Akçaabat gibi belediyede belediye başkanının maaşı 13-14 bin TL'dir. Bunun 5-6 bin TL'sini çay ve yemekte harcarsınız gider, gerisiyle de evinizi geçindirirsiniz. Bu paralarla insanların şirket kurma araba alma ev alma gibi bir lüksü olmaz. Çevremde arkadaşlarım var, konuşuyoruz zaman zaman. Geçen bir tanesine söyledim. Aynı dönemde ticaret hayatına başladık. O da siyasete başladı ben de siyasete başladım. 'Altındaki arabayı bana hediye versen kaskosuyla sigortasını veremem belediye başkanı olarak' dedim. Siz bu paraları nereden buluyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Yolunu da bulamıyorum. Adamın altındaki araba 5 milyon. Oturduğu ev 10 milyon TL. Ev ve arabanın vergisi benim 1 yıllık maaşım ödemez.

"İKTİDAR PARTİSİNE MENSUP OLSAYDIK DOĞALGAZ GELMİŞTİ"

Yomra'nın doğalgaz sorununu dile getiren Bıyık, şunları söyledi:

"Biz iktidar partisine mensup belediye olsaydık, Yomra Belediyesi ve halkının sorunlarını savunan bir siyasetçi olabilmiş olsaydı, Yomra bugün gazı kullanıyor olurdu. Arsin'de, Araklı'da, Sürmene'de, Rize'de, Of'ta, Bayburt'ta, Gümüşhane'de bu doğalgaz kullanılırken, hala Trabzon'un göz bebeği, bölgenin incisi olarak nitelediğimiz yılda 2 bin nüfus alan ilçede gazın olmaması ayıptır. Ayrıca 2018 yılında 2019 yılında 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon temaslarında defalarca Yomra'ya gazı getirdik diye vermiş beyanları var. Bu beyanları veren arkadaşları hala bulamadım. Gidip soruyorum bu beyanı bizim haberimiz yok diyorlar adam kendi kendine mi söyledi o beyanları. Yomra'yı nerede bilecek. Biri Yomra'ya gazı verdik diyor o da okuyor. Neticede sorumluyu hala bulamadık."