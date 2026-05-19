Yozgat Belediyesi'nde 765 işçiye yüzde 20-31 zam

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Belediyesi'nde çalışan 765 emekçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi bağıtlandı. Buna göre ücretlere temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 20 ila yüzde 31 arasında değişen zamlar yapıldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediyenin sadece işçilerine maaş ödemekle sorumlu bir kurum olmadığını belirterek, "Bu ay bizim İller Bankası'ndan gelen ödeneğimiz 53 milyon lira. Elimizde kalan para, krediler kesildikten sonra 52 milyon lira. Bizim bu ay ödediğimiz maaş 60 milyon lira" dedi.

Yozgat Belediyesi ile belediye bünyesindeki Personel ve YBK Temizlik şirketlerinde çalışan 765 emekçi adına Hizmet-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Toplu sözleşme, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu'nda törenle imzalandı.

Törende konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "gönlünden geçen çok şey olduğunu ancak imkanlar ölçüsünde yaptıklarını" ifade ederek, "Bu müessesenin döndürülebilir durumda olması lazım, çalışır durumda olması lazım. Değişik yerlerde de söylediğim için ve istismar edildiği için burada da tekrarlayacağım. Söylediğim her sözün arkasındayım. Belediye sadece işçilerine maaş ödemekle sorumlu bir kurum değil" diye konuştu.

İşçilerin daha fazlasını hak ettiğini bildiğini ancak neticede bunun bütçe meselesi olduğunu söyleyen Arslan, göreve geldiği günden bugüne kadar belediyeye yeni alınan işçi sayısının 35-40 kişi olduğunu aktardı. Başkan Arslan, şöyle devam etti:

"Yeni işe girenlerin tamamı asgari ücretle çalışıyordu. Hiçbir sosyal hak almadan sadece asgari ücretle çalışıyorlardı. Benden önceki belediye başkanımız döneminde de asgari ücretle alınan ve asgari ücretle çalışmaya devam eden yaklaşık 45-50 kişi vardı. Toplam 85 kişi civarında işçimiz bu. Yozgat Belediyesi'nde diğerleri başka bir ücretle çalışırken aynı işi yapan arkadaşlarımız da asgari ücretle çalışıyorlardı. Onlarla ilgili bir düzenleme yapıldı. Bu 85-90 kişiyi ilgilendiren bir düzenleme. Onlarla önceden çalışanlar arasındaki makası daraltmaya yönelik olarak onların ücretlerinde biraz daha fazla artış yapıldı. Ona rağmen mevcut çalışanların biraz daha gerisinde kaldı. Burada adaleti mümkün olduğu kadar sağlamaya çalıştık. Bir grup işçimize fazla zam verilmesinin sebebi odur. Aynı bina içerisinde, aynı yerde mesela Su Kanal'da iki tane işçi, birisi normal ücretle çalışıyor, sendikadan doğan haklarını alıyor ama diğeri asgari ücrette çalışıyor. Bunun adil olmadığını düşündüğümüz için aradaki makası daraltacak bir tedbir alındı."

Arslan, işçilerin Temmuz 2026, Ocak ve Temmuz 2027 ile Ocak 2028'de devlet memurlarına verilen oranda zam alacaklarını bildirerek, "Onun dışında da tabii ki refah payı, iyileştirme ödemesi benzeri ödemeler, ek ödeme, ücret zammı niteliğinde değerlendirilmemesi lazım. Onlar da ayrıyeten hesaplanıp aylık ücretlerine yansıtılacak" dedi.

"BENİM GÖREVİM BELEDİYE BAŞKANI OLARAK TOPLUMUN HAKKINI, HUKUKUNU DA KORUMAK"

"İşçilerin ücretlerine yüzde 20 ile 31 arasında değişen zam yapıldığını" aktaran Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"

"İşçilerimizin rahatsızlıklarını amirleri vasıtasıyla, sendika vasıtasıyla bize getirmelerini, bize taşımalarını kabul ederiz. Bunda hiçbir yanlışlık görmeyiz. Herkes tabii ki hakkını arayacak, hakkını ifade edecek. Bunu ifade etmenin yolu sendika yoluyla ya da kendi üst amirleri kanalıyla bize gelmektir. Sağda solda konuşulmasını, sosyal medyaya malzeme edilmesini kabul etmeyiz. Burada hepimiz güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanların hakkını, hukukunu korumaya çalışıyoruz. Benim görevim belediye başkanı olarak toplumun hakkını, hukukunu da korumak, bu Yozgat'ta yaşayan insanların beklentilerine de cevap vermek. Bu noktada yeni sözleşmede farklı bir hüküm daha var. Belediye başkanı ücret takdiri konusunda yetkili hale geldi. Performansa göre de ücretler zaman içerisinde değişiklik gösterebilecek. Ayağı çamurdan çıkmayanlarla bürolarda sıcakta oturanlar arasında mutlaka bir fark oluşacak. Benim ayağım bakın çamurlu. Kaç kişinin ayağında çamur var bakalım. Sabahtan beri çamurun içerisinde geziyoruz. Kaç kişinin, kaç mühendisin, kaç teknikerin ayağında çamur var; onu görmemiz lazım. O çamuru çiğneyen arkadaşlarımız da hakkını alacak. Mutlaka performansa dayalı zaman içerisinde birtakım ödemeler yapılacak. Aynı sözleşmede birtakım hükümler var. Sosyal medyada idarenin aleyhinde birtakım gelişigüzel şeyler yazılmasını kusura bakmayın kabul edemeyiz. Sözleşmede bununla ilgili hükümler var. Sözleşmede dışarıda iş yapmayla ilgili hükümler var. Daha doğrusu disiplin yönetmeliğine konacak. Bu konuda da arkadaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Mutlaka herkesin beklentileri var. Hayat şartları belli. Türkiye'nin şartları belli."

"BU AY ÖDEDİĞİMİZ MAAŞ 60 MİLYON LİRA"

Belediyenin de sürdürülebilir bir mali yapısı olması gerektiğini bildiren Arslan, "Bu ay için örnek vereyim; bu ay bizim İller Bankası'ndan gelen ödeneğimiz 53 milyon lira, 52 milyon küsur. Elimizde kalan para, krediler kesildikten sonra 52 milyon lira. Bizim bu ay ödediğimiz maaş 60 milyon lira. Sadece maaş ödemesi. Biraz da bu taraftan bakmak lazım. Biraz da bu taraftan empati yapmak lazım. İşçiler diyebilir ki; 'Bana güvenerek mi yola çıktın?' Yok. Biz önce Allah'a güvenip yola çıktık. Kimseye güvenip yola çıkmadık. Mali tabloyu da hepimizin bilmesi lazım. Hiç kimsenin rızkında değiliz. Hiç kimsenin emeğinde değiliz. Hiç kimsenin emeğini küçük görmüyoruz. Herkesin de içinde bulunduğumuz şartları iyi değerlendirmesi lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan toplu iş sözleşmesini işveren adına Belediye Başkanı Kazım Arslan, çalışanlar adına ise Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy imzaladı.