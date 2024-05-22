Yozgat Belediyesi Tarihi Yapıları Restore Ediyor - Son Dakika
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Yozgat Belediyesi Tarihi Yapıları Restore Ediyor

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Yozgat Belediyesi, daha önce kamulaştırılan tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 12 yapı restore edilirken, yeni bir tarihi yapının restorasyonu için çalışmalar başlatıldı.

22.05.2024 10:54  Güncelleme: 11:18
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Belediyesi tarafından önceki yıllarda kamulaştırılan 30 civarındaki tarihi yapıdan bugüne kadar 12'si restore ettirildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, restore çalışmalarını belirli bölgede yoğunlaştırarak, tarihi yapılardan oluşan bir bölge oluşturmaya çalıştıklarını, bu amaçla aynı bölgede bulunan yeni bir tarihi yapının restoresi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yozgat'ta birçoğu kullanılmayan ve çöken, tahrip olan Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisinin en güzel örneklerinden olan tarihi yapılardan 30'u önceki yıllarda kamulaştırıldı, bazıları da restore ettirildi. Tarihi yapıların aslına uygun olarak restore edilmesi amacıyla valilik ve belediye tarafından kamulaştırılan tarihi yapılardan 'Yanan Hamam' olarak bilinen Başçavuş Çifte Hamamı ile Kazım Dönmez konağında restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

"Belediyenin elinde şu anda 30'a yakın eski ev ve konak var"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, restore edilecek tarihi yapıların aynı bölgede olduğu bilgisini paylaşarak, şöyle konuştu:

"10-12 tane eski ev ya da konak restore edildi. Onun dışında konak benzeri yapılar var. Betonarme olarak yapılan ama onları konaktan saymak mümkün değil, onlar günümüzde yapılan betonarme yapılar eskiye benzeyen ama 10-12 tane restore edilen yapı var. Bizim bu dönemdeki önceliğimiz eskileri restore ettik olacak. Çünkü bizim için değer taşıyan onlar. Onun dışındakiler bizim için bir değer taşımıyor. Belediyenin elinde şu anda 30'a yakın eski ev ve konak var, kamulaştırmaları tamamlanmış, Anıtlar Kurulu'ndan onay alınan ya da alınmak üzere olan. İlk dönemde olduğu gibi bu dönemde de bu tür restorasyon çalışmalarını hızlandıracağız. Şu anda zaten devam eden bir restorasyon var, Kazım Dönmez evi Sarıtaş bina. O devam ediyor. Onun arkasında iki eski evimiz daha var. Onların da restorasyonu yapılacak bu dönemde. Velhasıl İstanbulluoğlu Mahallesi'nde çok güzel bir tarihi doku ortaya çıkartmak istiyoruz. Yanan hamam restorasyonu var. O da tamamlanmak üzere, aşağı yukarı son noktaya geldi ama vakıflar yetkililerinin bize verdiği bilgi oranın tekrar hamam olarak kullanılmasının çok zor olduğu, tekrar tahrip olacağı ve mevcut haliyle hamam olarak kullanılmasının mümkün olmadığı şeklinde bir bilgi verildi. O yüzden de başka illerde de örneğini gördüğümüz üzere orayı da yine başka sosyal ve kültürel amaçlarla tanıtım maksatlı olarak kullanmak istiyoruz. İlk aklımıza gelen sanat galerisi olarak kullanılabilir, sergi salonu olarak kullanılabilir veya küçük dinletiler için kullanılabilir ama her halükarda sosyokültürel faaliyetler için turizm maksatlı faaliyetler için bunu kullanacağız, yanan hamamı."

Yozgat Belediyesi Tarihi Yapıları Restore Ediyor
Kaynak: ANKA

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