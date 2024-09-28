Yozgat Bozok Film Festivali 8 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika
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Yozgat Bozok Film Festivali 8 Ekim'de Başlıyor

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Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Yozgat Bozok Film Festivali, 8 Ekim tarihinde Türkan Şoray'ın onur konuğu olarak katılımıyla başlayacak. Festivalde Filistin teması işlenecek ve birçok etkinlik ile film gösterimleri yapılacak.

28.09.2024 13:12  Güncelleme: 13:18
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Yeşilçam'ın önemli sanatçılarından Türkan Şoray'ın onur konuğu olarak katılacağı Yozgat Bozok Film Festivali 8 Ekim tarihinde başlayacak. Festivalde Filistin teması işlenecek. Festival kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan filmler, sinema aracı ile ilçelerde de gösterilecek.

Yozgat'ta bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Bozok Film Festivali ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ile organize edilen festivalle ilgili protokol de törenle imzalandı. Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilecek etkinliklerde, öğrenciler tarafından çekimleri yapılan ve yarışmaya gönderilen filmlerin gösterimi yapılacak.Festival 8 Ekim'de açılış töreni ile başlayacak. Birçok etkinliğin gerçekleştirileceği festival, 10 Ekim Perşembe günü son bulacak. Festival kapsamında 3 farklı kategoride toplamda 180 bin lira para ödülü sahiplerini bulacak. Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Türk sinemasının 'Sultanı' olarak bilinen Türkan Şoray festivale onur konuğu olarak katılacak.

"Sinema kültürünü tekrar yaşatmak, hem de insanımızla buluşturmak"

Protokol imza töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, sinema kültürünü yaşatıp, insanlarla buluşturmak istediklerini belirterek, şöyle dedi:

"Bozok Film Festivali'nin protokolünü rektörümüz ve belediye başkanımızla birlikte imzalıyoruz. Buradaki amacımız bir yandan yöresel kültürümüzü ülkemize anlatmak, bir yandan da sinema kültürünü tekrar yaşatmak hem de insanımızla buluşturmak. Gerek Belediye Başkanımız, gerek Bozok Üniversitesi Rektörümüz bu konuda hakikaten örnek bir şekilde, örnek bir beraberlikle yol yürümeye devam ediyorlar. Yozgat Valiliği olarak bu birliktelik ve beraberliğe destek olmak da bizim görevimiz. Biz de bu vesile ile bir araya geldik."

"Filistin teması bizim için çok önemli"

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da, etkinlikler hakkında bilgi verirken, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda başlayan ve bu süreci devam ettirme görevi bize kalan Bozok Film Festivali, 8 Ekim'de başlıyor, Jandarma Genel Komutanlığımızın tahsis ettiği Jandarma Orkestrası ile başlayacak olan program yoğun bir şekilde yarışmalarla devam edecek. Film gösterileriyle devam edecek. Aynı zamanda da seyyar bir film gösteri arabası da sineması olmayan ilçelerimizde valiliğimizin koordinasyonunda halkımızla buluşacak. 10 Ekim tarihinde Türkan Şoray'ın aramızda bulunduğu bir programla, programı kapatacağız. Bu seneki festivalin öğrenci dostu ve öğrenci filmleriyle desteklenmesini arzu ettik. Filistin teması bizim için çok önemli. Filistin'de olanlara, Gazze'de olanlara duyarsız kalmamak adına Bozok Film Festivalini Filistin temalı oluşturduk."

Yozgat Bozok Film Festivali 8 Ekim\'de Başlıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat Bozok Film Festivali 8 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika

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