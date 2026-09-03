Yozgat'ta 16. Tarım Fuarı açıldı; TESKOMB Başkanı esnafa 2 milyar lira ayırdı - Son Dakika
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Yozgat'ta 16. Tarım Fuarı açıldı; TESKOMB Başkanı esnafa 2 milyar lira ayırdı

Yozgat\'ta 16. Tarım Fuarı açıldı; TESKOMB Başkanı esnafa 2 milyar lira ayırdı
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Yozgat'ta 16. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı. TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, esnaf için Yozgat'a 2 milyar lira ayırdığını, çiftçiler için de benzer bir çalışmanın sürdüğünü söyledi. Fuar, pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta bu yıl 16'ıncısı düzenlenen " Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" törenle açıldı. Fuarın açılışına katılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, "Emeklimizle, çiftçimizle, esnafımızla zor zamanlardan geçtik. Ama inşallah en güzel günleri göreceğiz, bekliyoruz. Yeniden şahlanmak için bekliyoruz. Esnaf için Yozgat'ımıza  2 milyar lira para ayırdım" dedi.

"Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" Yozgat Fuar Alanı'nda törenle açıldı. Açılış törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile davetliler katıldı. Protokol üyeleri fuar alanında stantları gezerek, sektör temsilcileri ve üreticilerle bir araya geldi.

TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların yatırım imkanlarını artırmak, finansman yükünü hafifletmek amacıyla hazırlanan faiz destekli kredi paketi ile şahıs üst limitlerinin artırılıp, geri ödeme vadelerinin esnafın nefes alacağı şekilde yeniden düzenlendiğini, aynı çalışmanın çiftçiler için de yapılacağını aktardı.

"HEP BERABER ZOR ZAMANLAR YAŞADIK"

Akgül, Yozgat için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyleyerek, "Esnaf ve çiftçimiz bizim için ayrılmaz parçalar. Birbirlerini bütünlüyorlar. Birbirleriyle birlikte büyüyorlar. Zor günler geçirdik, hep beraber zor zamanlar yaşadık. Emeklimizle, çiftçimizle, esnafımızla zor zamanlardan geçtik. Ama inşallah en güzel günleri göreceğiz, bekliyoruz. Yeniden şahlanmak için bekliyoruz. Esnaf için Yozgat'ımıza  2 milyar lira para ayırdım. Bu 2 milyar lira Yozgat'ta biraz daha alışverişi canlandıracak. Çiftçimizle ilgili de bu konuda çalışmayı devam ettiriyoruz. Bunu da en yakın zamanda Yozgat'ımıza vereceğiz" diye konuştu.

"YOZGAT TARIMSAL MEKANİZASYON VE MAKİNE ÜRETİMİNDE DE YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da şunları kaydetti:

"İlimiz tarımsal üretimde de ilk 5 sıra içerisinde ülke üretimine destek vermekte. Tabii sadece tarımda üretim, hayvancılıkta üretim değil, aynı zamanda tarımda makinalaşma ve modernizasyon konusunda da ilk sıralarda yer alan illerden biridir Yozgat. Tarımda makinalaşma ve modernizasyonun yanı sıra tarım makineleri üretiminde de Türkiye sıralamasında ön sıralarda bulunan bir il olarak Yozgat yoluna devam ediyor. Bugün de burada Ticaret Odası Başkanlığımız bünyesinde ve organizasyonunda düzenlemiş olduğumuz 16. Yozgat Tarım Fuarı'nda arkadaşlarımızla hemşerilerimizle bir aradayız. 400'ün üzerinde firmanın katılımıyla bölgenin en büyük fuarlarından biriyiz."

Fuar, pazar gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta 16. Tarım Fuarı açıldı; TESKOMB Başkanı esnafa 2 milyar lira ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta 16. Tarım Fuarı açıldı; TESKOMB Başkanı esnafa 2 milyar lira ayırdı - Son Dakika
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