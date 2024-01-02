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Yozgat'ta bir kadın, otomobilini satarak unlu mamuller üzerine işletme açtı - Son Dakika
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Yozgat'ta bir kadın, otomobilini satarak unlu mamuller üzerine işletme açtı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Ebru Gündüz, inşaat işçisi eşinin geliriyle geçinmekte zorlanınca otomobilini satarak unlu mamuller üzerine bir işletme açtı. Gündüz, aile bütçesine katkı sağlamak ve çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmek için çalışmaya karar verdi. Ablasının da yardımıyla gözleme, tost, poğaça, simit, börek, çörek, tatlı, pizza, kek gibi ürünler hazırlayan Gündüz, aynı zamanda toplu yemek taleplerini de karşılayarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Kendi işinin patronu olma hayalini gerçekleştirmek isteyen Gündüz, kadınların kendi ayaklarının üzerinde durmasını ve ailelerine destek olmasını önemsiyor.

02.01.2024 - 13:38,
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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Ebru Gündüz, inşaatta çalışan eşinin geliri geçinmelerine yetmeyince, otomobilini satarak unlu mamuller üzerine açtığı işletmeyle aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor. Gündüz, "Bütün bayanlar ailelerine destek olsunlar, kendi ayaklarının üzerinde dursunlar. Ben bir bayan olarak böyle kendi ayaklarının üstünde duran bayanları görünce, çalışınca kendi ekmeğini kazanınca daha çok mutlu oluyorum" dedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ikamet eden ve inşaat işçisi eşinin geliri ile geçinmekte zorlanan Ebru Gündüz, aile bütçesine katkıda bulunmak ve 3 kızının eğitimlerine devam etmelerini sağlayabilmek için çalışma kararı aldı. Otomobilini satan Ebru Gündüz, aile fertlerini de desteği ile Sorgun ilçe merkezinde küçük bir iş yeri açıp unlu mamul üretimine başladı. Ablasının da verdiği gönüllü destek ile gözleme, tost, poğaça, simit, börek, çörek, tatlı, pizza, kek ile birlikte çorba ve menemen hazırlayan Ebru Gündüz, gelen talepler doğrultusunda toplu yemek taleplerini de karşılayarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

"UYGUN FİYATA VERİYORUZ"

Üç çocuk annesi Ebru Gündüz, "Üç tane çocuğum için, onları okutup, onların geleceği için bir tane arabam vardı onu sattım ablamla birlikte burayı açtık" diyerek şöyle konuştu:

"Aileme, eşime destek olmak için burayı açtım, bir katkıda bulunsun diye. Uygun fiyata veriyoruz. Çok da pahalıya değil, ortalığın pahalılığına rağmen, gelip yiyenlerde gözlemelerimizi çok beğeniyorlar, el lezzetimizi. Dışarılara sulu yemek de yapıyoruz, inşaatçılara olsun, isteyenlere olsun. Pizzamız, menemenimiz, sulu yemeğimiz, gözleme çeşitleri. Kendi elimizde açıyoruz zaten. Çöreğimiz var, su böreğimiz var, tatlımız her gün taze çıkarıyoruz bunları. Ertesi gün de mesela hiçbir şeyimiz kalmıyor, taze hep. Maliyetler pahalı, biz sürümden kazanıyoruz."

"KADINLARIN ÇALIŞMASI DAHA GÜZEL"

İş yerini yaklaşık 1,5 ay önce açtıklarını anlatan Ebru Gündüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir, bir buçuk ay filan oluyor, daha yeniyiz. Yeni olmamıza rağmen güzel tutulduk. Bütün bayanlar ailelerine destek olsunlar, kendi ayaklarının üzerinde dursunlar. Ben bir bayan olarak böyle kendi ayaklarının üstünde duran bayanları görünce, çalışınca kendi ekmeğini kazanınca daha çok mutlu oluyorum. Ailelerine, eşine çocuklarına destek sağlasınlar. Çok güzel bir şey oluyor, huzurlu oluyor insan. Evine mutlu gidiyor, kadınların çalışması daha güzel. En büyük hayalim şimdi küçükten başladım, dükkanım küçük şu an ama ilerleyen zamanlarda büyütmek istiyorum. Kendi işimin patronu olmak istiyorum. Başkalarının oradan evine ekmek götürmesini, onlara vesile olmak istiyorum. O hayalimi gerçekleştiririm birkaç sene içinde. Şimdi küçükten başladım. En büyük hayalim, kendi işimin patronu olmak."

Ebru Gündüz'ün ablası Belkız Tuhan da "Kız kardeşime yardım ediyorum. Onun gözlemesini, çöreğini, su böreğini, iş yoğunluğundan dolayı ben biraz ona yardım etmeye geldim" diye konuştu.

Yozgat\'ta bir kadın, otomobilini satarak unlu mamuller üzerine işletme açtı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Yozgat'ta bir kadın, otomobilini satarak unlu mamuller üzerine işletme açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta bir kadın, otomobilini satarak unlu mamuller üzerine işletme açtı - Son Dakika
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