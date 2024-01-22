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Yozgat'ta Ekmeğe Zam Yapıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta Ekmeğe Zam Yapıldı

Yozgat'ta 210 gram ekmeğin fiyatına 1 lira 50 kuruş zam yapıldı. Fırıncılar, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle verilen zammın yetersiz olduğunu belirtti. Ekmeğin yanı sıra pide ve parmak çörek fiyatları da arttı. Fırıncılar, en az 10 lira olması gerektiğini ifade etti.

22.01.2024 - 15:37,
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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta ekmeğe zam yapıldı. Yozgat'ta 6 lira 50 kuruş olan 210 gram ekmek 8 liradan satılacak. Fırıncılar ise maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle verilen zammın yetersiz olduğunu ifade ettiler. Yozgat'ta 35 yıldır fırın işletmeciliği yapan Hakan Sönmez, "Bağ-Kur sigorta oranları 4 bin liradan 6 bin 500 liraya çıktı. Unun torbası 670 bin lira, eleman çalıştırması biraz sıkıntı. Kiralar derken elektrik, su çok arttı. Memnun değiliz ama ekmeği de yiyen zaten gariban kesimi. Onlara da bir şey diyemiyoruz, ne esnafa ne de vatandaşa diyecek bir şey yok" dedi.

Yozgat'ta ekmeğin fiyatına 1 lira 50 kuruş zam yapıldı. 210 gram ekmek 8 liradan satılacak. Zamlı tarife bugün sabahtan itibaren uygulamaya konuldu. Yeni tarife ile 200 gram pide ve yöresel parmak çörek ile simit ve kıymalı pide pişirme fiyatı da zamlandı. Pide ve parmak çörek fiyatı da 7 liradan 9 liraya çıktı. Simit ve kıymalı pide pişirme bedeli de 10 liraya yükseltildi.

"EKMEĞİ YİYENLER GARİBAN ASGARİ ÜCRETLİLER, ZENGİNLER EKMEĞİN FİYATINI SORSAN ZATEN BİLMEZLER"

Yapılan artış fırıncıları tatmin etmedi Fırıncılar girdi maliyetleri dikkate alınarak ekmeğin en az 10 lira olması gerektiğini ifade etti. Yozgat'ta 35 yıldır fırın işletmeciliği yapan Hakan Sönmez, ekmeğe zam yapılmasından yana olmadıklarını, ancak iğneden ipliğe gelen zamlar nedeniyle kendilerinin de zor durumda olduklarını söyledi. Ekmeği genellikle gariban kesimin tükettiğine de dikkat çeken Sönmez, verilen zam ile ancak maliyetleri karşılayabildiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Girdi fiyatları çok arttı. Bağ-Kur sigorta oranları 4 bin liradan 6 bin 500 liraya çıktı. Unun torbası 670 bin lira, eleman çalıştırması biraz sıkıntı. Kiralar derken elektrik, su çok arttı. Memnun değiliz ama ekmeği de yiyen zaten gariban kesimi. Onlara da bir şey diyemiyoruz, ne esnafa ne de vatandaşa diyecek bir şey yok. Bu şartlarda bizim şu anki ekmek maliyetimiz zor durumda, ancak kafa kafaya gelir bu zamda. Normalde standart düz 10 lira olması lazımdı. Somun ekmek 8 lira, pide 9 lira. Kıymalıyı da 10 liraya yapıyoruz. Parmak çörek de 9 lira. Yağlı kete 17 buçuk lira. Yağ çok pahalandı. Biz de memnun değiliz bu zamlardan da. Girdi maliyetleri çok arttığı için kafa kafaya getiriyoruz. Bu iş yerini açmamış olsak, işçilik yapmış olsak yevmiyemiz daha farklı ve daha düzgüne gelir. Evimizde oturmuş otursak yapacak bir şey yok. Zaten ekmeği yiyenler gariban asgari ücretliler, zenginler ekmeğin fiyatını sorsan zaten bilmezler. Sayın Valimizden istirhamımız ekmeğimizin fiyatını tekrar bir daha bir güncelleme yaparsa çok memnun oluruz."

"EN AŞAĞI 10 LİRA OLMASI LAZIM, UNUN TORBASI 750 LİRA OLDU"

Fırın işletmecisi Kenan Kartal da, "Vallahi ekmek fiyatları arttı. Diğer zam gelen malzemelere vatandaş tepki göstermiyor, ekmeğe geldi mi tepki gösteriyor, acaba niye? Kurtarmıyor, işçi pahalı, un pahalandı, yumurta pahalandı, her şey pahalandı, gazete poşet pahalandı. Yani fırıncı ne yapsın? çalışmayalım o zaman. En aşağı 10 lira olması lazım, unun torbası 750 lira oldu" diye konuştu.

Yozgat\'ta Ekmeğe Zam Yapıldı
Kaynak: ANKA
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