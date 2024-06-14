Yozgat'ta Gazzeli Çocuklar İçin "karne" Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Gazzeli Çocuklar İçin "karne" Töreni Düzenlendi

Yozgat'ta karne alan ortaöğretim kurumu öğrencileri, İsrail'in saldırıları nedeniyle okula gidemeyen, öldürülen Gazzeli çocuklara dikkati çekmek amacıyla ''karne'' etkinliği düzenledi.

14.06.2024 14:21
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta karne alan ortaöğretim kurumu öğrencileri, İsrail'in saldırıları nedeniyle okula gidemeyen, öldürülen Gazzeli çocuklara dikkati çekmek amacıyla "karne" etkinliği düzenledi.

Tarihi Yozgat Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenleri, önce Filistin'de öldürülen ve karne alamayan çocukları andı. Filistin'de öldürülen öğrencilerden bir kısmının öğretmenler tarafından ismi okundu, öğrenciler de "şehit oldu" karşılığını verdi. Fatma Temel Turhan Ortaokulu'ndan Halil İbrahim Akgün tarafından okunan metinde,  "Gazzedeki masum sivillerin üstüne bombalar yağdırdı. Okulları, camileri, evleri yıkıldı. Binlerce çocuk şehit oldu. ve şu an bizim yaşadığımız kardeş sevincini yaşayamadı. Gazze'nin suyunu, elektriğini ve benzini kesildi, kanlı tarihine geçecek bir soykırımın daha kapıları aralandı" dedi.

71 bin 932 öğrenci karne aldı

Yozgat il genelinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 7 bin 932 öğrenci karnelerini aldı. 253 Okul Öncesi, 38 Anaokulu ve 215 Anasınıfında 7 bin 405 öğrenci eğitim gördü. 176 İlkokul' da 21 bin 402, 153 Ortaokulda 21 bin 102 ve 99 Lise kademesinde okulda da 22 bin 23 öğrenci karnelerini aldı. 71 bin 932 öğrenci ile birlikte 651 yönetici, 5 bin 280 öğretmen ve bin 675 personel tatile başladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Gazzeli Çocuklar İçin 'karne' Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Gazzeli Çocuklar İçin "karne" Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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