Yozgat\'ta Gribal Enfeksiyon ve Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Artıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta son günlerde sık görülen gribal enfeksiyon ve solunum yoluyla bulaşan hastalıklar nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk arttı. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, "Şu an itibarıyla salgının viral bir salgın olduğu ortada. Bütün hastalarımıza buradan öncelikle kendi bağışıklık sistemini güçlendirici, bol bol su içip, meyve sebze tüketimini fazla miktarda yapmaları gerekmektedir" dedi.

Yozgat il genelinde son haftalarda grip ve soğuk algınlığı vakalarında ciddi artış görüldü, hastanelerin özellikle acil servislerine başvuran hasta sayısı arttı. Yaşanılanın tek bir virüse ait salgın olmadığı, Covid-19, influenza virüs gibi grip vakalarının görüldüğü, grip dışı nezle ya da soğuk algınlığı vakalarının da görüldüğü bildirildi. Özellikle 65 yaş üzeri ve kronik bronşit, astım, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ya da diyabet gibi ek hastalığı olanlarda influenza enfeksiyonlarının daha ağır seyrettiğinin altı çizildi, dikkatli olunması istendi.

"ŞU AN İTİBARİYLE SALGININ VİRAL BİR SALGIN OLDUĞU ORTADA"

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, hastaneye son iki hafta içerisinde başvuruda bulunan hasta sayısının arttığını söyledi. Salgının viral bir salgın olduğunu kaydeden Kozan, şöyle konuştu:

"Son bir ay içerisinde hastanemize viralli üst solunum yolu enfeksiyonu açısından çok fazla hasta başvurusu bulunmakta. Şu an itibariyla salgının viral bir salgın olduğu ortada. Bu daha çok öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı, geniz akıntısı, daha sonraki ilerleyen aşamalarında da zatürreye bulguları dediğimiz balgam çıkarma, ateş gibi şikayetleriyle acil servise başvuruyor olmakta. Son iki hafta içerisinde daha fazla arttı, özellikle zatürreye dönen viral üst solunum yolları çok fazla arttı. Bütün hastalarımıza buradan öncelikle kendi bağışıklık sistemini güçlendirici, bol bol su içip, meyve sebze tüketimini fazla miktarda yapmaları gerekmektedir. Çünkü bağışıklık sistemi viral salgınlardan, viral hastalıklardan hem zatürreye geçiş ihtimalini düşürüp hem de daha rahat bir şekilde geçirmelerini sağlamakta. Aynı şekilde acil servise başvuran hastalarımızda da viral bir salgın olmasından ötürü biz daha çok antiviral dediğimiz virüsleri etkili ilaçlar yazmaktayız. Bunlar hastalığın daha hafif seyretmesini, hastalığın tedavi sürecinde daha iyi bir tedavi sağlanmasını ve zatürreye geçiş oranlarını azaltmaktadır. Bütün hastalarımıza bol bol istirahat öneriyorum. İstirahat edip, o süreci daha rahat geçirebilmek adına bağışıklık sistemi sistemlerini güçlendirmeleri gerekmektedir."

"TOPLU YERLERDE MASKE KULLANABİLİRSEK ÇOK DAHA FAYDALI OLACAKTIR"

Halk arasında antibiyotik kullanımı çok fazla, ister istemez bir algı var ama bu algı antibiyotikler virüste etkili bir durum değildir. Doktorumuza danışmadan hiçbir şekilde antibiyotik kullanmamak gerekiyor. Doktorumuza muayene olup, daha çok bu salgında da virüsleri olmasından dolayı antiviraller önerilmektedir. Kesinlikle antibiyotik kullanımı hekimimize sormadan kullanmamamız gerekmektedir. Soğuk hava durumunun gelmesi özellikle bağışıklık sistemine biraz daha zayıf olan iş temposu olsun, iş stresi olsun, yoğun temposu olan bütün öğrencilerimiz olsun, bunları etkileyebilmekte ve salgında virüs olmasından dolayı hızlı bir şekilde bulaş olmakta çünkü solunum yoluyla bulaş olmakta. O yüzden hızlı bir şekilde yayılabilmektedir. Bu dönemde maske kullanılması gayet mantıklı olur. Dediğim gibi solunum yoluyla bulaşan bir hastalık ve hızlı bulaşan bir hastalık. O yüzden toplu yerlerde maske kullanabilirsek çok daha faydalı olacaktır."