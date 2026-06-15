Yozgat'ta Tarımsal Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta önceki gün yağmur ve dolunun zarar verdiği Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde ekili alanlarda hasar tespit çalışması sürüyor. Bölgede incelemede bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, "İlk tahminlere göre yaklaşık 5 bin dönümlük bir alanda hububat ve sebze ekili alanda zarar ile karşı karşıyayız ama nihai durum arkadaşlarımızın en son çalışmalarıyla ortaya çıkacak" dedi.

Yozgat'ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan yağmurun neden olduğu taşkınlar Şefaatli ilçesinde, dolu yağışı da Yerköy ilçesinde hasat için hazırlanan hububat ekili alanlara ciddi zarar verdi.

Bölgeye gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, İl Özel İdaresi, karayolları, jandarma, emniyet, trafik ekiplerinin sahada görev yaptıklarını, tarımsal alanlarda meydana gelen zararların tespitine yönelik İl Tarım Müdürlüğü ve TARSİM sigorta bölge müdürlüğü ekiplerinin sahada çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

"TARIMSAL ÜRÜNLERDEKİ ZARAR GENEL İTİBARİYLE DOLUDAN KAYNAKLI"

Tarımsal ürünlerde dolu nedeniyle zarar oluştuğunu aktaran Vali Özkan, "Biz de sabahtan itibaren arkadaşlarımızla birlikte başlangıç itibarıyla Yerköy, Arifoğlu, Buruncuk, Kördeve ve Hacımusalı, Karaosmanoğlu ve şimdi de Şefaatli'de Hamzalı köyümüze geldik. Yerköy tarafındaki tarımsal ürünlerdeki zarar genel itibarıyla doludan kaynaklı. Şefaatli'de kısmi taşkından kaynaklı bir kısım arazilerimizde zarar var. Arkadaşlarımız tespitlerini yapıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere TARSİM sigortası olanlar TARSİM üzerinden, olmayanlar da Tarım ve Orman Bakanlığımız üzerinden kısmi de olsa zararlarını karşılama imkanı buluyorlar. Biz insanımızdan, emeklerinin zayi olmaması için tarım sigortaları havuzuna dahil olmalarını, TARSİM sigortasını yaptırmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"5 BİN DÖNÜMLÜK BİR ALANDA HUBUBAT VE SEBZE EKİLİ ALANDA ZARAR İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Vali Özkan, 5 bin dekarlık alanda zarar olduğunu tespit ettiklerini bildirerek, dere yataklarının işgal edilmemesi konusunda köylülere şu uyarıları yaptı:

"Hamzalı köyünde gördüğümüz hususlardan bir tanesi de dere yataklarının işgali ve kapatılması. Bu da maalesef belki 5 yıl, belki 10 yıl, belki 20 yıl sonrasında yine dere kendi yatağını almak suretiyle ekili alanlara ya da yerleşim alanlarına zarar veriyor. Bu konudada istirhamımız lütfen dere yataklarını işgal etmeyelim. Bu noktada çalışma yürüten Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi ekiplerimize yardımcı olalım. Şu anki ilk tahminlere göre yaklaşık 5 bin dönümlük bir alanda hububat ve sebze ekili alanda zarar ile karşı karşıyayız ama nihai durum arkadaşlarımızın en son çalışmalarıyla ortaya çıkacak."

"50-55 DEKAR YERİM VARDI, TAMAMEN BİTİRDİ"

Şefaatli İlçesinde sebze üretimi yapan Mehmet Yalçınkaya, ektiği tüm ürünün taşkından zarar gördüğünü belirterek, zararını "Akşam üzeriydi. Burada son fidelerimizi diktik, artık gidelim dedik. Yağmur birdenbire başladı. Yola çıktım, gidemedim. Sonra da buradan aşırı sel geldi. Yapacak bir şey yoktu. Çok büyüktü sel de. Patates ekiliydi. Karşı tarafta 10 dekar kadar kavun. Çok kaliteli kavunlar. Türkiye'nin en iyi kavunlarıydı. Sel tamamen götürdü. Aşağıda 10 dekar kadar salçalık domates ektim, en kalitelilerinden. Onları da bitirdi. Örtü altı yaptığım domatesim vardı. Alt tarafta 20 bin adet biber ektim. Her çeşit biberden, orayı götürdü. Tanesi 15 lira, çok kaliteliydi. Onun altında çok güzel karpuzum vardı. Orayı da bitirdi. Alt tarafta yine bir domatesim vardı, 4-5 dekar kadar sofralık domatesti. 50-55 dekar yerim vardı, tamamen bitirdi" şeklinde anlattı.

"ZARAR DERE YATAKLARINDAN GELEN SULARDAN OLUYOR"

Tarım alanlarının yağışlardan değil, ıslah edilmeyen dere yataklarından kaynaklı olduğunu söyleyen üretici Tekin Ulusoy da şöyle konuştu:

"Yetkililerden bir çare bulmalarını istiyoruz. Şu kanalı genişletmelerini istiyoruz. Buraya bir köprü yapmışlar sonradann, sadece demiryoluna zarar vermesin diye ama vatandaşa zarar veriyor. Benim 15 dönüm yerim vardı. Aşağı yukarı 5 bin tane biber, 20-25 bin tane domates fidesi. Biz bunların bakımını da yaptık, bir sürü masraf ettik. Ama sonuç ortada gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Derenin ıslah olması lazım, bu şekilde olmaz. Yağmur 2-3 gün de yağsa bölgeye zarar vermiyor. Zarar dere yataklarından gelen sulardan oluyor. Yukarı köylerden diğer köylere gidiyor. Oradan toplanan sular geldiği zaman bu köprüden geçti mi, karayollarına da zararı var. Şu gördüğünüz kütük en az 12-13 metre. O kütüğü yukarıdan almış buraya getirmiş. Burası ıslah olduğu zaman bizim bir problemimiz kalmaz. Bizim tek derdimiz o."

"BÜYÜK FELAKET GEÇİRDİK"

Şefaatli ilçesinde yağış sonrasında taşan ırmak sularını pancar tarlasından tahliye etmeye çalışan Ramazan Yılmaz da "Burada şeker pancarı ekiliydi. Yağmur çok aşırı yağdı. Büyük felaket geçirdik. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Zarar var, bana gelen bir şey yok. İlerde sebze bahçeler var, oralarda biraz daha fazla sıkıntı. Şeker pancarında kökleri sökmediği sürece sıkıntı yok. Şimdi fazla suyu tahliye etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.