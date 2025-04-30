Yuan Hanedanı'nda Kağıt Para Projesi Destek Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yuan Hanedanı'nda Kağıt Para Projesi Destek Aldı

Yuan Hanedanı\'nda Kağıt Para Projesi Destek Aldı

ETÜ öğretim üyesinin projesi, Yuan dönemi kağıt parayı ve bankacılık politikalarını inceliyor.

30.04.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Coşkun'un yürütücülüğünü yaptığı "Yuan Hanedanı'nda Kağıt Para Kullanımı ve Bankacılık Politikasının İncelenmesi" başlıklı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında Yuan Hanedanı döneminde kağıt paranın kullanım süreçleri, biçim ve değer bakımından geçirdiği evreler, Çin halkının bu para birimine yönelik yaklaşımı, devletlerarası ticaretteki rolü ve paranın değerini korumaya yönelik yapılan çalışmalar mercek altına alınacak. Ayrıca banka sayılarındaki artışın, uluslararası ilişkilerin, siyasi ve ekonomik gelişmelerin bu sürece olan katkısı da etüt edilecek.

Tarihte ilk defa yaygın şekilde kullanılan kağıt paranın Yuan Hanedanı dönemindeki serüvenine ışık tutmayı amaçlayan projenin danışmanlığını ise Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Fatih Aydemir üstlenecek.

Projenin tarih ve ekonomi disiplinlerini bir araya getireceğini ifade eden Doç. Dr. Derya Coşkun, Çin'deki para ve bankacılık sistemine dair önemli bulgular ortaya koymayı hedeflediklerini belirterek "Cengiz Han döneminde temelleri atılan, ancak Kubilay Han döneminde tüm ülkeye yayılan kağıt para sistemi, taşınabilirliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle hızla benimsenmişti. Bu proje ile o dönemde kullanılan para politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele yöntemleri ve devlet hazinesiyle değerli maden ilişkisi gibi bugüne dek detaylı biçimde incelenmemiş konuları ele alarak Çin'in para tarihi ve bankacılık sistemine dair kaynak eksikliğini giderecek bulgular sunacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Derya Coşkun, Tübitak, Ekonomi, erzurum, Eğitim, Yerel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yuan Hanedanı'nda Kağıt Para Projesi Destek Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:11:13. #7.11#
SON DAKİKA: Yuan Hanedanı'nda Kağıt Para Projesi Destek Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.