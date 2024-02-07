Yücel Arzen, Kayseri'de konser verecek - Son Dakika
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Yerel

Yücel Arzen, Kayseri'de konser verecek

Yücel Arzen, Kayseri\'de konser verecek

Talas Belediyesi, Türkiye Yüzyılı Marşı'nın bestekarı Yücel Arzen'i 12 Şubat Pazartesi günü Kayseri'de düzenlenecek bir konserde ağırlayacak. Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan konser ücretsiz olarak izlenebilecek.

07.02.2024 13:31  Güncelleme: 13:34
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Kültür ve sanatta gerçekleştirdiği programlarda dikkat çeken Talas Belediyesi yine önemli bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı Marşı'nın bestekarı Yücel Arzen, 12 Şubat Pazartesi günü Kayseri'de sevenleriyle buluşacak.

Talas Belediyesi, kültür sanat faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. Son olarak bestelediği Türkiye Yüzyılı Marşı ile büyük beğeni toplayan Yücel Arzen, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşatacak.

12 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek geceye katılımın yoğun olması bekleniyor.

Daha önceki programlarda olduğu gibi bu konser de yine ücretsiz şekilde dinlenebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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